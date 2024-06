Turcja – najpopularniejszy kierunek wśród Polaków

Turcja to od kilku lat numer jeden na wakacje z biurem podróży. I trudno się temu dziwić, bowiem kraj ten oferuje najlepszy stosunek jakości do ceny. To idealny wybór na wczasy all inclusive.

Położenie. Turcja to państwo położone częściowo w Europie południowo wschodniej, zaś w przeważającej części w zachodniej Azji. Kraj ten ma dostęp do kilku mórz: od północy otacza je Morze Czarne, od zachodu Morze Egejskie i Morze Marmara, zaś od południa Morze Śródziemne. Po stronie Europy Turcja graniczy z Grecją oraz Bułgarią.

Reklama

Klimat i pogoda w Turcji.Turcja leży w strefie klimatu podzwrotnikowego. Na wybrzeżu występuje jego odmiana morska, zaś im dalej w głąb lądu tym klimat nabiera cech typowych dla klimatu kontynentalnego. Najcieplejszy miesiąc w Turcji to lipiec. Średnia temperatura wynosi wówczas 32 stopnie Celsjusza w dzień oraz 23 stopnie w nocy. Poza tym przez cały rok temperatury w Turcji są znacznie wyższe niż w Polsce. Zatem zarówno fani plażowania, jak i aktywnego wypoczynku mogą wybrać odpowiedni rejon i porę roku dla siebie. Niewątpliwym atutem tego kraju jest również duża ilość słońca.

Reklama

Oferta hotelowa i ceny w Turcji. W tym kraju znajdziemy szeroką ofertę hoteli w wielu kurortach takich jak np.: Alanya, Antalya, Kemer, Marmaris, Side, Belek, Bodrum, Çeşme czy Kusadasi. Mimo że ceny wyjazdów w tym roku wzrosły, to jednak kierunek ten nadal jest na pierwszej pozycji najczęściej wybieranych destynacji. Turcja ma bowiem nie tylko ciekawą ofertę wysokiej jakości hoteli w przystępnej cenie, ale to także kraj o bogatej historii, różnorodnych krajobrazach i kulturze – a to czyni go wyjątkowym miejscem dla turystów.

Ile kosztują wakacje w Turcji? Ceny oczywiście mogą się różnić zależnie od destynacji. Przykładowo: za 8-dmiodniowy pobyt (7 nocy) możemy zapłacić już niecałe 1600 zł w ofercie last minute. Zaś średnie ceny all inclusive to między 2100 a 4200 zł za osobę.

Atrakcje turystyczne: Co warto zobaczyć w Turcji?

Turcja kusi pięknymi krajobrazami, rozległymi plażami, dużą ilością słońca i piękną pogodą. To jednak nie koniec, bowiem kraj ten oferuje również wiele ciekawych atrakcji turystycznych do zwiedzania. Bez względu na to, czy jesteś fanem aktywnego wypoczynku, czy wolisz urlop spędzić na plaży, w Turcji znajdziesz coś dla siebie.

Piękne piaszczyste plaże, malownicza laguna i krystalicznie czysta woda. To wszystko możemy znaleźć w tutejszych kurortach. Do najpiękniejszych plaż zalicza się niewątpliwie miejsca w takich miastach jak: Oludeniz, Bodrum, Antalya czy Antalya.

Piękne krajobrazy. W Turcji miłośnicy natury również znajdą coś dla siebie.

Kapadocja. To historyczna kraina w środkowej Turcji . Słynie z niezwykłych formacji skalnych, wyrzeźbionych przez tysiące lat erozji. Tworzą one surrealistyczne krajobrazy z unikalnymi formacjami skalnymi, takimi jak "bańki" i "kominowe kopuły".

To historyczna kraina w środkowej . Słynie z niezwykłych formacji skalnych, wyrzeźbionych przez tysiące lat erozji. Tworzą one surrealistyczne krajobrazy z unikalnymi formacjami skalnymi, takimi jak "bańki" i "kominowe kopuły". Góry Taurus. Jest to górzysty region w południowej Turcji z licznymi górskimi wioskami. Oferuje malownicze widoki i szlaki trekkingowe.

Jest to górzysty region w południowej z licznymi górskimi wioskami. Oferuje malownicze widoki i szlaki trekkingowe. Dolina Róż. To urokliwa dolina w regionie Mezopotamii, słynąca z różnobarwnych skalnych formacji i malowniczych widoków.

Co jeszcze warto zobaczyć w Turcji?Turcja to miejsce wyjątkowe dla turystów. Miejsc wartych odwiedzenia jest bardzo dużo. Oto przykładowe, które warto zobaczyć: