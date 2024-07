O programie CopenPay można przeczytać w oświadczeniu wydanym przez kopenhaskich urzędników. Jak czytamy, CopenPay polega na "przekształceniu działań proekologicznych w walutę umożliwiającą przeżycie doświadczeń kulturalnych".

Jak Kopenhaga nagradza turystów za działania na rzecz ekologii?

Turyści, którzy np. zabiorą odpady z tworzyw sztucznych i przyniosą je do Państwowego Muzeum Sztuki będą mogli wziąć udział w warsztatach, podczas których zamienią śmieci w dzieła sztuki. Osoby, które przyjadą rowerem, autobusem lub pociągiem do elektrowni cieplnej CopenHill będą mogły bezpłatnie zjeżdżać na nartach po sztucznym stoku mieszczącym się na dachu budynku. Turyści, by odebrać nagrodę, powinni okazać np. wykorzystany bilet komunikacji miejskiej. System, jak zaznaczają organizatorzy, opiera się głównie na zaufaniu.

"CopenPay nagradza takie działania, jak jazda na rowerze, udział w sprzątaniu lub wolontariat (…), oferując w nagrodę bezpłatne wycieczki po muzeach z przewodnikiem, wypożyczenie kajaków, a nawet darmowe wegetariańskie posiłki przyrządzane z lokalnych upraw" – informuje w swoim oświadczeniu Wonderful Copenhagen.

W programie bierze udział 20 obiektów. Specjalna mapa obejmująca te miejsca dostępna jest w internecie. Organizatorzy podkreślają, że jeśli projekt okaże się sukcesem, wówczas może być on realizowany przez cały rok.

Jak inne miasta zachęcają do postaw proekologicznych?

To nie pierwsza ani nie jedyna taka inicjatywa choć odbiorcami większości tego rodzaju programów do tej pory zazwyczaj były np. przedsiębiorstwa, a nie sami turyści. W Barcelonie program "BCN Smart City" promuje zrównoważony rozwój miasta, w tym inteligentne zarządzanie zasobami, ekologiczną mobilność i zrównoważoną turystykę. Zachęca m.in. mieszkańców i turystów do korzystania z transportu publicznego i rowerów.

W japońskim Kioto program "Eco Kyoto” wspiera zrównoważoną turystykę promując korzystanie z transportu publicznego, rowerów i spacerów, a także minimalizację zużycia plastiku. Rozpowszechnia również ideę "zielonych" hoteli i pensjonatów, które wprowadzają ekologiczne praktyki, takie jak recykling, ograniczenie zużycia wody i energii oraz oferowanie lokalnych produktów.

Sztokholm z kolei inwestuje w ekologiczne środki transportu, takie jak autobusy elektryczne i hybrydowe, oraz rozbudowuje sieć tramwajową.