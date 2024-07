Wzrost cen wycieczek pod koniec lipca 2024: porównanie tydzień do tygodnia

Z danych zebranych przez Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata w przedostatnim tygodniu lipca (opisywanych przez portal turystyka.rp.pl) wynika, że był to kolejny wzrost cen wyjazdów oferowanych przez biura podróży. Wcześniej średnia cena wycieczki wzrosła o 48 złotych. I choć w raporcie sprzed dwóch tygodni zanotowano lekki spadek (o 19 zł), to niestety był on poprzedzony serią wzrostów (o 103 złote, o 35 złotych i o 22 złote).

Po analizie cen przeprowadzonej pod kątem konkretnych krajów okazało się, że wszystkie kraje najchętniej wybierane przez Polaków podrożały. Najbardziej Wyspy Kanaryjskie i Grecja (o 253 i 157 zł), trochę mniej Turcja, Egipt i Bułgaria (o 76, 71 i 23 zł).

Lato 2024 vs lato 2023. Czy w tym sezonie jest drożej?

Traveldata porównała też średnią cenę do cen sprzed roku (dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia). Okazuje się, że była ona wyższa o 128 zł. "Największy wzrost cen wyjazdów, liczony rok do roku, ponownie wystąpił w wypadku wyjazdów na Maltę, o 1945 złotych, Rodos, o 1063 złote i w Portugalii – o 949 złotych. Z kolei największą zniżkę cen wycieczek tym razem Traveldata odnotowała w wypadku Marsa Alam, o 386 złotych, Tunezji kontynentalnej, o 356 złotych, i Riwiery Tureckiej – o 318 złotych" – informuje turystyka.rp.pl.

Czy są wycieczki, które potaniały?

Dobra wiadomość dla turystów jest taka, że w niektóre ceny wyjazdów zmniejszyły się również w ujęciu tydzień do tygodnia. Może to oznaczać, że ci, którzy poszukują "lastów" nie są bez szans. Z analizy Traveldaty wynika, że najmocniej potaniały wjazdy na Sycylię (spadek o 1003 zł), Sardynię (590 zł) i na Korfu (559 zł).

Traveldata wskazuje też, że największą liczbę najniższych bieżących cen wycieczek (brane są pod uwagę pierwsze lub drugie miejscu w wypadku 30 kierunków sezonu letniego, w trzech kategoriach hoteli) zanotowała Itaka (57 ofert). Na drugim miejscu znalazło się TUI Poland (z liczbą 51 ofert), a na trzecim Coral Travel (z liczba 50 ofert). – relacjonują eksperci z Traveldaty.