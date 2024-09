"Zawsze mam farta", "Co się może stać na plaży?" – te myśli często towarzyszą nam przed wyjazdem urlopowym gdy proponowane są nam ubezpieczenia. Tymczasem w trakcie urlopu mogą zdarzyć się nie tylko różnego rodzaju wypadki, ale także niespodziewane sytuacje takie jak zapalenie wyrostka czy inne problemy zdrowotne niewynikające z okoliczności zewnętrznych. W wielu przypadkach nie dochodzi do groźnych ani nieprzyjemnych sytuacji. Zdarza się jednak, że sytuacje losowe mogą nas słono kosztować. Przekonał się o tym mężczyzna podróżujący z Polski do Meksyku.

Po powrocie z urlopu dostał rachunek na kwotę 800 tys. zł

Wspomnianemu turyście przydarzyły się na miejscu, podczas pobytu w Meksyku, problemy zdrowotne. Mężczyzna otrzymał profesjonalną pomoc medyczną. W szpitalu konieczne było jednak wykonanie kosztownych zabiegów i skorzystanie z innych usług, w tym transportu z Meksyku do Polski specjalnym samolotem medycznym, co skończyło się rachunkiem na… 800 tys. zł!

Jak się ustrzec przed dodatkowymi kosztami podczas urlopu?

Łatwo się domyślić, że mężczyzna nie miał zawartej odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej, która pokryłaby te koszty. Tymczasem to właśnie odpowiednie przygotowanie do wyjazdu może nam pozwolić uniknąć przykrych niespodzianek.

Czy karta EKUZ wystarczy?

Jednym z najbardziej popularnych rozwiązań tego typu jest karta EKUZ. Niestety, w niektórych przypadkach może się ona okazać niewystarczająca. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego zapewnia ograniczoną ochronę.

Dzięki niej, obywatele Unii Europejskiej mają prawo do tej samej opieki medycznej, co obywatele kraju, do którego udają się na urlop jednak – o czym nie należy zapominać - w różnych krajach UE jest różny sposób finansowania publicznej służby zdrowia i akcji ratowniczych. Karta EKUZ nie chroni więc w 100 proc. przed poniesieniem wysokich kosztów.

Ubezpieczenie zdrowotne, podróżne, turystyczne

Najskuteczniejsze są w takich przypadkach ubezpieczenia zdrowotne i podróżne. Wybierając dopasowane do naszych potrzeb ubezpieczenie możemy skutecznie uchronić się przed niemiłą niespodzianką. Należy wybrać polisę, która obejmie koszty leczenia, transportu medycznego, hospitalizacji, a także ewentualny powrót do kraju w razie poważnej choroby lub wypadku.

Przed jej zawarciem powinniśmy dokładnie sprawdzić zakres ubezpieczenia i to, czy polisa pokrywa wszystkie planowane przez nas aktywności, np. sporty ekstremalne jeśli zamierzamy z nich korzystać. Odpowiednia polisa turystyczna pozwala zrefundować wszystkie koszty związane z opieką medyczną podczas pobytu za granicą. Niektóre z nich obejmują również koszty leczenia u lekarzy prywatnych.

W ofertach ubezpieczycieli dostępne są również ubezpieczenia turystyczne. Gwarantują one ochronę od innych ryzyk, takich jak np. zagubienie lub kradzież bagażu. Możliwe jest też wykupienie ubezpieczenia od np. opóźnionego lotu.