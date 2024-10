Ryanair zaprezentowała swój zimowy rozkład lotów na sezon 2024 z rzeszowskiego lotniska.

Nowe loty z Rzeszowa

Nowa oferta obejmuje sześć tras, w tym jedną zupełnie nową do Mediolanu. Co więcej, przewoźnik zwiększył liczbę połączeń do popularnych destynacji, takich jak Londyn i Manchester, co daje pasażerom jeszcze więcej opcji podróżniczych.

Na trasie do Mediolanu Ryanair oferuje cztery połączenia tygodniowo, co umożliwia pasażerom odwiedzenie jednego z najbardziej znanych centrów mody na świecie. Turyści będą mieli okazję zobaczyć słynne miejsca, takie jak Galleria Vittorio Emanuele oraz historyczny zamek Castello Sforzesco.

Spora inwestycja w polskie lotniska

Warto również podkreślić, że Ryanair zainwestuje w tym roku 4,2 miliarda dolarów w polskie lotniska. Ta inwestycja przyczyni się do znacznych korzyści finansowych dla miast, takich jak Rzeszów, gdzie przewoźnik planuje obsłużyć 300 tysięcy pasażerów rocznie, tworząc jednocześnie ponad 200 miejsc pracy.

Nowa promocja

Z okazji wprowadzenia zimowej siatki lotów oraz nowej trasy do Mediolanu, Ryanair organizuje trzydniową promocję, oferując bilety już od 79 zł, które można nabyć wyłącznie na stronie ryanair.com.