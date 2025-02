Pokazali, co odkryli na łące. Na Warmii pojawił się pierwszy bocian

Pierwszy bocian w 2025 roku pojawił się na Warmii 1 lutego. Został zauważony w okolicach Olsztyna, a jego obecność zarejestrowano. Nagranie pojawiło się na profilu społecznościowym "Spręcowo", mieszkańców wsi Spręcowo, położonej w województwie warmińsko-mazurskim.

Pojawienie się bociana tak szybko może być spowodowane nietypowymi jak tę porę roku warunkami pogodowymi. Niewykluczone jednak, że powrót bociana do Polski już na początku lutego mógł być podyktowany innymi okolicznościami. Zwykle bociany wracają do Polski w marcu lub na początku kwietnia. W tym czasie ptaki szukają miejsc do tworzenia lęgowisk.

Bocian w lutym. Pierwsza oznaka wiosny?

Pojawienie się bociana zgodnie z tradycją ma zwiastować nadejście wiosny, jednak na początku lutego do wiosny jeszcze daleko. Naukowcy wskazują, że szybsze powroty tych ptaków do Polski mogą być związane ze zmianami klimatycznymi. Stosunkowo wysokie - jak na tę porę roku - temperatury mogą skłaniać je do wcześniejszych powrotów. Bociany na czas polskiej zimy odlatują do Afryki, skąd wracają wraz z nadejściem polskiej wiosny. Mogą przetrwać w chłodniejszych warunkach w Polsce, mając dostęp do pożywienia, jednak takie sytuacje są rzadkością.