Ten europejski kraj przyciąga coraz więcej turystów. Można tam dolecieć z Polski w ok. 2 godziny. Połączenia lotnicze są tanie, atrakcji turystyczne, długie i gorące lato. Mołdawia to nie do końca jeszcze odkryty, turystyczny raj.

Tanie loty

Do stolicy kraju, Kiszyniowa, można polecieć w dwie strony za od 150 zł do 400 zł. Mołdawia jest uważana za jeden z najtańszych krajów na kontynencie, zarówno pod względem kosztów życia, jak i podróżowania.

Tanie i pyszne jedzenie

Kurs mołdawskiego leja to teraz ok. 2,15 zł za 10 mołdawskich lejów. Obiad w restauracji kosztuje od 100 do 200 mołdawskich lejów; fast food: od 50 do 80 MDL; kawa - od 15 do 30 MDL, a lokalne piwo - od 15 do 25 MDL. Mołdawia słynie z winnic, a degustacja wina jest popularną atrakcją - wstęp do winnicy to ok. 100 MDL. Czyli przeliczając kawę wypijemy już za ok. 4 zł, a obiad zjemy za 20 zł.

Atrakcje turystyczne

Mołdawia to niewielki kraj graniczący z Ukrainą i Rumunią, leżący w międzyrzeczu Dniestru i Prutu, który zamieszkuje około 3,5 mln osób. Stolica Mołdawii to Kiszyniów. Obywatele Polski mogą przebywać w Mołdawii bez wizy do 90 dni w ciągu 6 miesięcy od daty pierwszego wjazdu. W Mołdawii warto zobaczyć np. Orheiul Vechi. To jedno z najważniejszych miejsc w Mołdawii, które łączy w sobie atrakcyjne krajobrazy i bogatą historię. Jest tam klasztor, wspaniale usytuowany na klifie oraz ruiny starożytnego miasta. Wart uwagi jest też m.in. zamek w Sorokach czy rezerwat przyrody Cordi.

Waluta w Mołdawii

Walutą w Mołdawii jest lej mołdawski (MDL). Można łatwo wymienić walutę w bankach oraz kantorach. Akceptowane są też karty kredytowe, jednak w mniejszych miejscowościach mogą być mniej popularne.