Tegoroczna edycja Open'er Festival zapowiada się jako jedno z największych wydarzeń muzycznych w Polsce. Organizatorzy zadbali o świetny program i występy największych gwiazd muzyki. Na głównej scenie - Orange Main Stage - wystąpią takie gwiazdy jak Massive Attack, Future, Nine Inch Nails, Muse oraz Linkin Park. Open'er odbędzie się w dniach od 2 do 5 lipca, a do Gdyni przyjadą tłumy wielbicieli muzyki.

Pociąg - powrót z Open'er Festival

PKP Intercity poinformowała w komunikacie, że osoby, które będą wracać z Open'er Festival będą mogły wybrać m.in. dodatkowe połączenie zaplanowane przez przewoźnika na 6 lipca. Pociąg IC Monciak rozpocznie kurs w Gdyni o godzinie 20.55 tak, by niespełna kwadrans po północy następnego dnia dotrzeć do Warszawy.

Komunikacja Open'er Festival

Podczas Open'er Festival uruchomiona zostanie specjalna linia autobusowa, kursująca bezpłatnie między dworcem PKP Gdynia Główna a terenem wydarzenia. Autobusy będą kursować non stop od 1 lipca, także w godzinach nocnych. Dodatkowo zwiększona zostanie liczba kursów nocnych ZKM Gdynia oraz SKM. Koleje miejskie zapewnią ponad 20 dodatkowych pociągów na trasie Gdańsk-Gdynia-Wejherowo.

PKP Intercity - pociągi na letnie festiwale

Pociągi PKP Intercity zabiorą także podróżnych udających się w pierwszym miesiącu wakacji na łódzkie wydarzenia muzyczne. "Fani muzyki elektronicznej będą mogli wrócić z trwającego od 11 do 13 lipca Audioriver dodatkowymi nocnymi składami do Warszawy i Krakowa. Pociągi na tych trasach będą kursować także dwa tygodnie później w czasie Łódź Summer Festival" - podał przewoźnik.

Z kolei na początku sierpnia spółka przygotowała 11 połączeń dla osób planujących wyjazd na Pol'and'Rock Festival. Festiwalowicze będą mogli dotrzeć składami przewoźnika do Szczecinka, a następnie skorzystać z oferty przejazdów pociągami Polregio do znajdującego się w sąsiedztwie imprezy Czaplinka. Ponadto, 3 sierpnia pociąg Ślązak będzie kursować w wydłużonej relacji ze Szczecinka do Przemyśla. Na tej samej trasie kurs odbędzie IC Fałat. Do Chełma ze Szczecinka m.in. przez Piłę, Bydgoszcz, Toruń, Włocławek i Warszawę pasażerów zabierze IC Kujawiak.

Pociągi na długi sierpniowy weekend

PKP Intercity przekazało też, że będą dodatkowe połączenia w długi weekend 15-17 sierpnia. Podróżujący, którzy ten czas chcieliby spędzić nad morzem, będą mogli wybrać pociąg IC Monciak kursujący 17 sierpnia między Warszawą i Gdynią. Ponadto osoby powracające z urlopu będą mogły skorzystać ze składu IC Kossak, który w wydłużonej relacji kursować będzie z Kołobrzegu do Przemyśla. Dodatkowe składy obsługiwać będą odcinki Przemyśl – Kraków, Bydgoszcz – Warszawa, Chełm – Bydgoszcz. W dniach 15 i 17 sierpnia do Poznania dojedzie też IC Starzyński, a od 15 czerwca do końca sierpnia na trasę Łódź Fabryczna – Poznań Główny wyjedzie IC Kaliszanin.