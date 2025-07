"Milejosik" to instagramer, który uwielbia podróże. W mediach społecznościowych pokazuje internautom miejsca warte odwiedzenia. Wśród jego polecajek znalazło się kąpielisko na Mazowszu, gdzie przygotowano szeroką, piaszczystą plażę nad wodą. Dla plażowiczów przygotowano tam wiele atrakcji.

Szeroka plaża i wiele atrakcji

Chodzi o park wodny we wsi Słopsk, która leży niedaleko Warszawy. To właśnie tu znajduje się Summer Playground z 2,5 ha piaszczystej plaży na brzegu sztucznego jeziora. Skończyłeś już pracę i nie wiesz, gdzie udać się na wypoczynek? Nie chce ci się siedzieć w domu? Mam dla ciebie świetne rozwiązanie - mówił podróżnik w filmie na Instagramie. Spodobało mu się wiele przestrzeni, piasek, bar, gdzie można zjeść oraz boisko do siatkówki i stanowisko dla miłośników ping-ponga. Można tam uprawiać sporty wodne, takie jak wakeboarding, flyboarding i skimboarding. Nie brakuje też zajęć specjalnie dla dzieci.

Park wodny czynny w weekendy

Summer Playground jest czynny w piątki, soboty i niedziele. Słopsk leży 16 km od Wyszkowa i 54 km od Warszawy. Jak ocenia Milejosik, można tam dojechać w 25 minut, z czym nie wszyscy internauci się zgadzają. Część osób, które odwiedziły do miejsce, zachwyca się nim i porównuje do zagranicznych plaż, część - narzeka na tłumy i hałas.