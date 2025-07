Władze kolejnych miast w Szwajcarii wprowadzają kontrowersyjny zakaz. Na teren miejskich basenów rekreacyjnych nie wpuszczani będą obcokrajowcy. Powodem mają być skargi na zachowanie zagranicznych turystów, zwłaszcza z Francji. Jako pierwsze ogłosiły takie regulacje władze w gminie Porrentruy w szwajcarskim kantonie Jura. Za nimi idą kolejne.

Restrykcje za niewłaściwe zachowanie na basenach

Na początku lipca w Porrentury władze gminy wydały oświadczenie, z którego wynikało, że powodem zakazu jest wysoce naganne zachowanie grup turystów - głównie z Francji. Od początku sezonu wydano wiele zakazów wstępu, a według władz najczęściej dotyczyły one właśnie obywateli z sąsiedniego kraju. Oskarżono ich też o molestowanie młodych kobiet, wulgarne wypowiedzi, kąpiele w bieliźnie.

Do Porrentruy dołączyło kolejne miasto w Szwajcarii, to Lucerna oraz Bazylea. Jak donosi portal The Local France, zakazy mają obowiązywać do 31 sierpnia, czyli do końca sezonu wakacyjnego.

Kto może wejść na basen?

Wstęp bez ograniczeń na teren miejskich basenów rekreacyjnych mają wyłącznie rezydenci Szwajcarii lub osoby posiadające umowę o pracę zawartą w tym kraju.