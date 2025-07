Czeska Szwajcaria to malowniczy region i Park Narodowy w północno-zachodnich Czechach, przy granicy z Niemcami. Słynie z unikatowych formacji skalnych, głębokich wąwozów i rozległych lasów. Czeska Szwajcaria to region niezwykle popularny wśród turystów.

Turystyczny raj 50 km od polskiej granicy

Park Narodowy Czeska Szwajcaria znajduje się 260 kilometrów i 3 godziny drogi od Wrocławia na granicy Czechów z Niemcami, około 50 kilometrów od polskiej granicy.

Bajkowy wąwóz znowu otwarty

Wąwóz Edmunda leży na przełomie rzeki Kamenice w Czechach. To charakterystyczna naturalna formacja skalna o długości około 960 m i prawie pionowych ścianach o wysokości od 50 do 150 m. Jest to jedna z największych atrakcji utworzonego w 2000 r. parku narodowego Czeska Szwajcaria (České Švýcarsko).

Ograniczenia dla turystów

Dzienny limit osób, które mogą wejść na trasę w Wąwozie Edmunda, to 50. Zwiedzanie odbywa się wyłącznie z przewodnikiem, nadal trwają tam bowiem prace zabezpieczające. Ponadto bilety pozwalające na wejście do wąwozu nie są sprzedawane online. Można je kupić wyłącznie na miejscu. Zabronione jest również wchodzenie do wąwozu ze zwierzętami oraz wózkami.

Niszczycielski pożar

Pożar w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria wybuchł wieczorem 24 lipca 2022 roku, a ogniem zajęło się ok. 1060 hektarów. Z największym pożarem w historii Czech przez trzy tygodnie walczyło ok. sześciu tysięcy strażaków, również z Polski, ale akcję utrudniał silny wiatr, susza i wysoka temperatura. Kilka miesięcy później czeska policja zatrzymała 36-letniego mężczyznę, który miał podłożyć ogień w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria. Został on jednak nieprawomocnie uniewinniony.