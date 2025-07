O jakie nadmorskie miasto chodzi? To Sopot. Jak informuje "National Geographic" jeszcze kilka lat temu południowi sąsiedzi Polski najchętniej jeździli do Włoch, Chorwacji lub Słowenii. Od 2023 szturmują jednak kurorty nad Bałtykiem. Upodobali sobie szczególnie Sopot i całe Trójmiasto. Dziennikarze słowaccy nazywają Sopot „Polskim Monte Carlo”.

Plaża, molo, piękne uliczki

Jak donosi słowacki magazyn podróżniczy „Teleplus”, Sopot to dla Czechów i Słowaków prawdziwe odkrycie. W reportażu zatytułowanym „Poľské Monte Carlo”, redakcja porównuje Sopot do uzdrowisk nad Adriatykiem, zwracając uwagę na klimat, dostępność i wyjątkową atmosferę. Jak napisano do Sopotu można bez problemu dojechać np. z Bratysławy.

Słowaccy dziennikarze zachwycają się 4,5-kilometrową plażą w Sopocie, eleganckimi uliczkami, secesyjnymi willami i malowniczymi zaułkami Sopotu. Polecają zwiedzenie najważniejszych punktów miasta, w tym Monciaka, czyli ul. Bohaterów Monte Cassino, neogotyckiego kościoła św. Jerzego, Grand Hotelem i polecają np. wyprawę rowerową po kurorcie.

Świetna kuchnia

Jak wynika z medialnych doniesień, Czesi i Słowacy bardzo cenią regionalną kuchnię i dania, których można spróbować w Sopocie. Przepadają m.in. za zupą rybą, smażonymi rybami oraz śledziami przyrządzanymi na wiele sposobów.