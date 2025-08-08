Jedną z najważniejszych kwestii, które podróżni biorą pod uwagę gdy planują swój lot to czas - im mniej spędzimy go na pokładzie samolotu, tym więcej będziemy go mogli przeznaczyć na korzystanie z uroków miasta. Ryanair, zaproponowała kilka połączeń, dzięki którym sprawnie i komfortowo dolecimy do wielu kultowych miejsc w Europie idealnych na sierpniowe weekendy. To świetna opcja dla tych, którzy cenią sobie swobodę, wygodę i elastyczność podróżowania.

Bergamo

Z miasta bardzo łatwo można dostać się do Brescii, Padwy, Mediolanu, nad jezioro Garda czy Como, co czyni Bergamo świetną bazę wypadową, dzięki czemu turyści nie muszą korzystać z auta, aby odwiedzić najciekawsze lokalizacje w pobliżu - a jest ich sporo nawet w samym Bergamo. Na miejscu nie ma większych tłumów jak w przypadku Wenecji, co może być kluczowe dla pasażerów planujących spokojny wypoczynek. Dolna i Górna część Bergamo połączona jest kolejką linowo-terenowa, która swoją budową stanowi pewną atrakcję.

Do najważniejszych punktów w mieście należą: Wieża Miejska (Campanone), pełne życia place Piazza Vecchia, Piazza del Duomo czy Stare Miasto (Città Alta). Natomiast ze wzgórza San Vigilio można wykonać fantastyczne zdjęcia, bo rozpościera się z niego niesamowity widok na okolicę.

Kopenhaga

Jedna z najmodniejszych w ostatnich latach skandynawskich perełek zachwyca swoimi barwnymi kamienicami Nyhavn i malowniczymi kanałami Christianshavn, gdzie każdy zaułek skrywa coś wyjątkowego. Miłośnicy dostojnych pałaców i zabytków, mogą odwiedzić Pałac Amalienborg oficjalną rezydencję rodziny królewskiej, a jeśli w trakcie zwiedzania poczują się zmęczeni, mogą chwilę odpocząć w Ogrodach Królewskich w otoczeniu natury. Wieczorem miasto nabiera innego wyrazu, światła odbijające się w wodzie tworzą magiczną scenerię, a w tętniących życiem barach, dźwięki muzyki na żywo i niesamowita atmosfera sprawią, że każdy podróżny poczuje tutaj prawdziwie skandynawski klimat. Do Kopenhagi dolecimy w nieco ponad godzinę z lotnisk regionalnych takich jak: Kraków, Gdańsk, Modlin czy Poznań.

Wenecja

Miasto na wodzie zachwyca labiryntem wąskich kanałów i romantycznych mostków. Czas w Wenecji dobrze jest przeznaczyć na odkrywanie charakterystycznych uliczek, nie zapominając o Placu Świętego Marka czy majestatycznym Pałacu Dożów. Zakochani mogą popłynąć gondolą, dając się dalej poprowadzić romantycznej Wenecji. W trakcie zwiedzania samego miasta, podróżni powinni spróbować tradycyjnego cicchetti (małych włoskich przekąsek) serwowanych w lokalnych barach, a wieczorem przy światłach lampionów i dźwiękach muzyki, wybrać się na orzeźwiający spacer. Do Wenecji w niecałe dwie godziny można dolecieć z Wrocławia, Modlina, Krakowa, Katowic, Poznania czy Gdańska.

Wiedeń

Wiedeń to miasto elegancji, klasycznej muzyki i wielu słynnych zabytków, zaczynając od katedry św. Szczepana, po Ratusz, dawną rezydencję Habsburgów czy Operę Narodową. W trakcie zwiedzania warto zatrzymać się na aromatyczną kawę i kawałek czegoś słodkiego, w tym przypadku czekoladowego tortu Sachertorte. W sierpniu Rathausplatz tętni życiem podczas Festiwalu Filmów Muzycznych, posłuchać można wtedy Jazzu, Opery i Pop-u. Do Wiednia można dotrzeć po nieco ponad godzinie podróżując z Krakowa lub Chopina.