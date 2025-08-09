Wakacje w pełni, ambasada RP w Zagrzebiu wystosowała więc apel do turystów, szczególnie tych, którzy decydują się na wyjazd w ostatniej chwili.
Ambasada RP w Zagrzebiu prosi, by zachować czujność
"Gorączkowe szukanie noclegu sprawia, że tracicie czujność i dajecie się skusić na atrakcyjnie, jak by się wydawało, oferty noclegów wakacyjnych. Niestety w takich warunkach często można paść ofiarą oszustwa" - ostrzega polska ambasada w Zagrzebiu. Pracownicy ambasady proszę, by wszelkie próby oszustwa natychmiast zgłaszać policji. Przekazano także rady, jak nie dać się oszukać.
Ambasada RP w Zagrzebiu radzi
Pracownicy ambasady RP w Zagrzebiu przygotowali szereg rad dla polskich turystów, którzy wybierają się do Chorwacji.
- Przed dokonaniem rezerwacji pamiętajcie, aby sprawdzić obiekt, lokalizację, płatność, właściciela oraz opinie o obiekcie;
- Rezerwujcie za pośrednictwem oficjalnych platform i zwracajcie uwagę na stronę, za pośrednictwem której dokonujecie płatności;
- Możecie zawsze poprosić o dodatkowe zdjęcia lub wirtualną wycieczkę po apartamencie.
Pracownicy ambasady RP w Zagrzebiu przekazali także, na co warto zwracać uwagę, podczas szukania noclegu w Chorwacji. Chodzi o:
- Wprowadzające w błąd opisy zakwaterowania - jeśli brzmi zbyt dobrze, aby mogło być prawdziwe, pomiń tę reklamę;
- Fantastycznej jakości zdjęcia - czy właściciel wynajął profesjonalnego fotografa? A może ściągnął zdjęcia z Internetu? Jeśli wygląda podejrzanie, użyj odwrotnego wyszukiwania zdjęć w Google;
- Zamieszczanie kilku podobnych ogłoszeń z różnymi cenami - może wówczas wystąpić "overbooking", gdy więcej gości ubiega się o to samo zakwaterowanie, a właściciel wynajmuje klientowi, który zaoferował najwięcej pieniędzy;
- Oszustwa phishingowe, w których atakujący podszywa się pod znaną platformę rezerwacyjną - zawsze sprawdzaj link, na który wpisujesz poufne dane oraz adres e-mail, z którego otrzymałeś wiadomość;
- Zawsze czytaj recenzje pod ofertami - uważaj też na te, które mogą być fałszywe. Często oszuści piszą recenzje dla siebie za pośrednictwem innych profili, aby podnieść swoją ocenę. Sprawdź zatem źródło samych recenzji, jeśli uznasz je za podejrzane;
- Płatność poza platformą - jeśli "właściciel" prosi Cię o zapłacenie za zakwaterowanie za pośrednictwem innego linku lub aplikacji - prawdopodobnie jest to oszustwo;
- Atrakcyjną cenę - zastanów się dwa razy zanim zarezerwujesz luksusowy apartament za niewiarygodnie niską cenę;
- Dodatkowe koszty szkód po wymeldowaniu - złośliwy właściciel może poprosić Cię o dodatkowe płatności (jeśli nie wpłaciłeś depozytu) za szkody, których nie wyrządziłeś, a my radzimy zrobić zdjęcia lub sfilmować apartament przy zameldowaniu i wymeldowaniu.
