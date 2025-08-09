Wakacje w pełni, ambasada RP w Zagrzebiu wystosowała więc apel do turystów, szczególnie tych, którzy decydują się na wyjazd w ostatniej chwili.

Ambasada RP w Zagrzebiu prosi, by zachować czujność

"Gorączkowe szukanie noclegu sprawia, że tracicie czujność i dajecie się skusić na atrakcyjnie, jak by się wydawało, oferty noclegów wakacyjnych. Niestety w takich warunkach często można paść ofiarą oszustwa" - ostrzega polska ambasada w Zagrzebiu. Pracownicy ambasady proszę, by wszelkie próby oszustwa natychmiast zgłaszać policji. Przekazano także rady, jak nie dać się oszukać.

Ambasada RP w Zagrzebiu radzi

Pracownicy ambasady RP w Zagrzebiu przygotowali szereg rad dla polskich turystów, którzy wybierają się do Chorwacji.

Przed dokonaniem rezerwacji pamiętajcie, aby sprawdzić obiekt, lokalizację, płatność, właściciela oraz opinie o obiekcie;

Rezerwujcie za pośrednictwem oficjalnych platform i zwracajcie uwagę na stronę, za pośrednictwem której dokonujecie płatności;

Możecie zawsze poprosić o dodatkowe zdjęcia lub wirtualną wycieczkę po apartamencie.

Pracownicy ambasady RP w Zagrzebiu przekazali także, na co warto zwracać uwagę, podczas szukania noclegu w Chorwacji. Chodzi o: