Długi weekend sierpniowy - plany Polaków

Długi weekend sierpniowy, przypadający na dni 15-17 sierpnia, to okazja na przedłużony wyjazd. Polscy podróżnicy chętnie decydują się na wzięcie dodatkowego dnia wolnego – 14 lub 18 sierpnia – aby maksymalnie wykorzystać ten czas. Wciąż zdążą wziąć dodatkowy dzień wolny i zaplanować przygodę last minute. Jak pokazują wyniki badania Skyscanner, aż 26 proc. respondentów deklaruje większą elastyczność w wyborze dat wyjazdów niż w poprzednich latach, a 15 proc. przyznaje, że często stawia na spontaniczne rezerwacje last minute.

Tegoroczne lato w Polsce nie zachwyciło pogodą, co sprawia, że Polacy coraz chętniej szukają okazji do wyjazdu za granicę. Dane Skyscanner pokazują, że na czele zestawienia najchętniej wyszukiwanych destynacji w sierpniu jest opcja "podróże w dowolnym kierunku.” To wyraźny sygnał, że polscy podróżnicy są otwarci na nowe destynacje i spontaniczne decyzje - chcą uciec od codzienności, złapać trochę słońca, odkrywać lokalne smaki i kultury, a przede wszystkim znaleźć chwilę relaksu – komentuje Laura Lindsay, Global Travel Expert w Skyscanner.

Valletta, Malta

Najpopularniejsze destynacje na sierpniówkę: Tegoroczny długi weekend upłynie pod znakiem włoskiego dolce vita, słonecznych city breaków i relaksu na plażach.

1. Mediolan, Włochy, cena biletów: od 566 zł,

2. Rzym, Włochy, cena biletów: od 794 zł,

3. Londyn, Anglia, cena biletów: od 845 zł,

4. Paryż, Francja, cena biletów: od 1062 zł,

5. Valletta, Malta, cena biletów: od 1011 zł,

6. Zadar, Chorwacja, cena biletów: od 970 zł,

7. Bari, Włochy, cena biletów: od 1075 zł,

8. Wenecja, Włochy, cena biletów: od 806 zł,

9. Palma, Majorka, cena biletów: od 1173 zł.