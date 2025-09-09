3 września lotnisko w Krakowie zniosło limity płynów, które pasażer może mieć w bagażu podręcznym. Oznacza to, że pasażerowie mogą mieć przy sobie podczas przechodzenia przez kontrolę bezpieczeństwa płyny, aerozole i żele o pojemności do maksymalnie 2 litrów sztuka. We wtorek 9 września dołączyło do krakowskiego kolejne lotnisko w Polsce.

Loty z Poznania - nowe udogodnienia

Od wtorku 9 września dotychczasowy limit 100 ml płynu w jednym pojemniku w bagażu podręcznym zostanie zniesiony także na lotnisku Poznań-Ławica. To oznacza, że przez kontrolę bezpieczeństwa przejdą pojemniki z płynami o pojemności nawet 2 litrów - butelki wody, kosmetyki w większych pojemnikach itd. Na starych zasadach kontrolę mieli przejść pasażerowie porannych rejsów z Ławicy. Oficjalnie lotnisko poinformowało o zmianie ok. 9 rano.

Reklama

"Najnowocześniejsza aparatura na świecie"

"Nowe skanery są odpowiednio oznaczone, dlatego prosimy o zwracanie uwagi na na oznakowanie Strefy Kontroli Bezpieczeństwa" - napisano na fanpage'u poznańskiego lotniska na Facebooku. "Gratulacje dla Krakow Airport, które również korzysta już z tej technologii – razem dołączamy do grona lotnisk z najnowocześniejszą kontrolą bezpieczeństwa na świecie" - dodano.

Zniesienie limitu płynów to kolejny etap po instalacji na lotniskach nowoczesnych skanerów CT (tomografii komputerowej, które tworzą trójwymiarowy obraz bagażu). Już od kwietnia podróżni wylatujący z Poznania nie muszą wyjmować z bagażu urządzeń elektronicznych (np. laptopów) ani płynów. Teraz do bagażu mogą ich zabrać więcej.

Gdzie w Europie podobne udogodnienia?

Podobne udogodnienia obowiązują już na wielu europejskich lotniskach - od niedawna m.in. w Birmingham i Edynburgu. To oznacza, że pasażerowie mogą schować do bagażu perfumy, szampony w dużych pojemnikach, butelkę wody mineralnej czy większe pamiątki. Takich urządzeń w UE jest 700 w 21 państwach członkowskich. Obowiązek poinformowania pasażerów o tym, czy korzystają z tej najnowszej technologii, czy też nie, będzie spoczywać na lotniskach. Tak więc przed podróżą samolotem trzeba sprawdzić, jakie przepisy obowiązują na lotnisku, z którego będziemy podróżować.

Jeśli lecisz z lotniska bez skanera CT

Jeśli lecisz z lotniska bez skanera CT, nadal obowiązują stare zasady: