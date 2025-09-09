3 września lotnisko w Krakowie zniosło limity płynów, które pasażer może mieć w bagażu podręcznym. Oznacza to, że pasażerowie mogą mieć przy sobie podczas przechodzenia przez kontrolę bezpieczeństwa płyny, aerozole i żele o pojemności do maksymalnie 2 litrów sztuka. We wtorek 9 września dołączyło do krakowskiego kolejne lotnisko w Polsce.

Loty z Poznania - nowe udogodnienia

Od wtorku 9 września dotychczasowy limit 100 ml płynu w jednym pojemniku w bagażu podręcznym zostanie zniesiony także na lotnisku Poznań-Ławica. To oznacza, że przez kontrolę bezpieczeństwa przejdą pojemniki z płynami o pojemności nawet 2 litrów - butelki wody, kosmetyki w większych pojemnikach itd. Na starych zasadach kontrolę mieli przejść pasażerowie porannych rejsów z Ławicy. Oficjalnie lotnisko poinformowało o zmianie ok. 9 rano.

Reklama
Zmiana w Ryanair. Linia lotnicza wprowadza większy bagaż podręczny. Oto nowe limity
Zmiana w Ryanair. Linia lotnicza wprowadza większy bagaż podręczny. Oto nowe limity

Zobacz również

"Najnowocześniejsza aparatura na świecie"

"Nowe skanery są odpowiednio oznaczone, dlatego prosimy o zwracanie uwagi na na oznakowanie Strefy Kontroli Bezpieczeństwa" - napisano na fanpage'u poznańskiego lotniska na Facebooku. "Gratulacje dla Krakow Airport, które również korzysta już z tej technologii – razem dołączamy do grona lotnisk z najnowocześniejszą kontrolą bezpieczeństwa na świecie" - dodano.

Zniesienie limitu płynów to kolejny etap po instalacji na lotniskach nowoczesnych skanerów CT (tomografii komputerowej, które tworzą trójwymiarowy obraz bagażu). Już od kwietnia podróżni wylatujący z Poznania nie muszą wyjmować z bagażu urządzeń elektronicznych (np. laptopów) ani płynów. Teraz do bagażu mogą ich zabrać więcej.

Nawet 500 zł na nocleg. Ruszył nabór. Jakie warunki trzeba spełnić?
Nawet 500 zł na nocleg. Ruszył nabór. Jakie warunki trzeba spełnić?

Zobacz również

Gdzie w Europie podobne udogodnienia?

Podobne udogodnienia obowiązują już na wielu europejskich lotniskach - od niedawna m.in. w Birmingham i Edynburgu. To oznacza, że pasażerowie mogą schować do bagażu perfumy, szampony w dużych pojemnikach, butelkę wody mineralnej czy większe pamiątki. Takich urządzeń w UE jest 700 w 21 państwach członkowskich. Obowiązek poinformowania pasażerów o tym, czy korzystają z tej najnowszej technologii, czy też nie, będzie spoczywać na lotniskach. Tak więc przed podróżą samolotem trzeba sprawdzić, jakie przepisy obowiązują na lotnisku, z którego będziemy podróżować.

MSZ ostrzega podróżnych. 'Ewakuacja nie zawsze jest możliwa'
MSZ ostrzega podróżnych. "Ewakuacja nie zawsze jest możliwa"

Zobacz również

Jeśli lecisz z lotniska bez skanera CT

Jeśli lecisz z lotniska bez skanera CT, nadal obowiązują stare zasady:

  • Maks. 100 ml na pojemnik,
  • Wszystkie płyny w przezroczystej torebce 1 l,
  • Kosmetyki muszą być wyjęte z bagażu na kontroli.