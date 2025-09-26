Turcja idealna na jesienne wakacje - słońce i duże zniżki

Turcja nie traci na popularności wśród turystów dzięki swojej gościnności, luksusowym hotelom i wysokiej jakości usług. Kraj ten oferuje dobrą pogodę przez większość roku. Choć letnie upały (powyżej 30 stopni Celsjusza) mijają, jesienią temperatura pozostaje na poziomie umożliwiającym opalanie i relaks przy basenie.

Wycieczki na Riwierę Turecką - wydłużony sezon i duże obniżki cen

Biura podróży intensywnie organizują wycieczki na Riwierę we wrześniu i październiku, a sezon turystyczny może potrwać nawet do końca listopada. Właśnie w tych miesiącach hotele i biura podróży oferują bardzo atrakcyjne ceny, co znacząco zwiększa popyt.

Zniżki: We wrześniu ceny noclegów były niższe nawet o 30 proc. w porównaniu do szczytu lata, a w październiku i listopadzie obniżki mogą sięgnąć 50 proc.

Wzrost zainteresowania: Hotelarze i organizatorzy wycieczek odnotowują duże zainteresowanie turystów we wrześniu, październiku i listopadzie.

Obłożenie: Szacuje się, że w Antalyi w tym okresie obłożenie hoteli wyniesie aż 90 procent.

Przykładowa oferta: Czterodniowy pobyt dla dwóch osób w ośrodku all-inclusive w październiku kosztuje średnio około 581 dolarów (około 2100 złotych).

Idealny moment dla rodzin i par

Kaan Kavaloglu, prezes AKTOB (Stowarzyszenia Hotelarzy i Przedsiębiorców Turystyki Śródziemnomorskiej), podkreśla, że jesień jest idealnym czasem na wakacje dla rodzin z małymi dziećmi oraz par. Uważa on, że zmiany klimatyczne przyczyniają się do wydłużenia sezonu turystycznego do trzeciego tygodnia listopada.

Bodrum - atrakcyjne ceny i popularne kierunki

Również Bodrum utrzymuje swoją popularność. Szef regionalnego biura TURSAB w Bodrum, Mustafa Demir, informuje, że ceny spadły tam o 30-40 proc. Pomimo tych spadków, obiekty oferujące dobry stosunek jakości do ceny utrzymują stabilne obłożenie od lipca do października. Najwięcej rezerwacji pochodzi od turystów z Wielkiej Brytanii i Polski. Wrzesień jest szczególnie popularnym miesiącem na podróżowanie dla osób niezwiązanych z rokiem szkolnym.

Do 18 września Antalyę odwiedziło ponad 13 milionów turystów. Najwięcej gości pochodziło z Wielkiej Brytanii, Rosji i Niemiec. Ogółem, w okresie od stycznia do lipca 2025 roku Turcję odwiedziło 28,4 miliona turystów zagranicznych, co oznacza spadek o 2,1 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.