Ryanair właśnie to ogłosił. Od 12 listopada pasażerowie samolotów tej linii muszą zgłaszać się na lotnisku z cyfrowymi kartami pokładowymi. Ryanair planował cyfrowe karty pokładowe już rok temu, ale termin ich wprowadzenia był przekładany - ostatnio mówiono o 3 listopada.

Koniec z papierem

Od 12 listopada pasażerowie Ryanaira nie będą już mogli pobrać i wydrukować papierowej karty pokładowej. Aby wejść na pokład samolotu będą musieli ją wygenerować podczas odprawy w aplikacji myRyanair.

Co się stanie, jeśli telefon przestanie działać?

Co w sytuacji, gdy telefon podczas podróży odmówi posłuszeństwa - na przykład zawiesi się albo rozładuje? Ryanair zapewnia, że taka karta pokładowa będzie mogła być wydrukowana na lotnisku za darmo. Będzie to możliwe jednak tylko wtedy, gdy wcześniej - na co najmniej 3 godziny przed lotem - odprawimy się online.

Dostosowanie się do światowych trendów

"Prawie 80% z ponad 206 milionów pasażerów linii Ryanair korzysta już z cyfrowych kart pokładowych. Przejście linii Ryanair na w 100% cyfrowe karty pokładowe od 12 listopada jest następstwem działań innych kluczowych branż związanych ze sprzedażą biletów (takich jak festiwale, imprezy muzyczne i wydarzenia sportowe), które z powodzeniem przeszły na sprzedaż wyłącznie cyfrową" - napisano w oficjalnym komunikacie. "Przejście Ryanair na całkowicie cyfrowe karty pokładowe oznacza dla naszych klientów szybsze, inteligentniejsze i bardziej ekologiczne podróże, usprawnione dzięki naszej aplikacji »myRyanair«, w której pasażerowie mogą również korzystać z przydatnych funkcji, takich jak rezerwacja miejsc i informacje o lotach na żywo" - zapewniono.