Kiedy niedźwiedź podchodzi pod dom

„Niedźwiedź do życia potrzebuje dużych przestrzeni. Areał jednego dorosłego niedźwiedzia obejmuje od 30 do 200 km kw., ale do tego dochodzi zwyczaj odbywania wielokilometrowych wędrówek. Tymczasem tereny zurbanizowane rozrastają się, a zielone kurczą. Zwierzęta w poszukiwaniu jedzenia czy kierowane instynktem wędrówki mogą zbliżać się do zabudowań. Czasami, co ważne - także z powodu niewiedzy ludzi, może dochodzić do niedźwiedzich włamań do ogrodów, pasiek czy ataków na zwierzęta hodowlane. Takim sytuacjom będziemy starali się zapobiegać - dzięki kamerom lepiej uda się zarejestrować reakcje niedźwiedzi na odstraszanie i lepiej będzie można przeciwdziałać możliwym sytuacjom konfliktowym” – tłumaczy TPN.

Zaznaczono, że chociaż w Polsce ataki niedźwiedzi na ludzi to rzadkość, to w innych krajach, jak np. w Rumunii, gdzie liczba niedźwiedzi jest największa w Europie, takie ataki zdarzają się.

Specjalne obroże dla niedźwiedzi

Obroże zostały zakupione dzięki funduszom europejskim w ramach międzynarodowego projektu LECA, w którym bierze udział 12 instytucji z różnych krajów: Polski, Czech, Słowacji, Ukrainy, Węgier, Słowenii i Rumunii. Projekt ma wspierać koegzystencję ludzi i dużych drapieżników - wilka, rysia i niedźwiedzia w Karpatach.

Projekt LECA (z ang. Supporting the coexistence and conservation of Carpathian LargE CArnivores) ma na celu nawiązanie transgranicznej współpracy w zakresie monitorowania i ochrony dużych drapieżników w krajach karpackich. Projektem kieruje Uniwersytet Mendla w czeskim Brnie. Projekt LECA opiera się na trzech głównych filarach – monitoringu, ograniczaniu sytuacji konfliktowych i zapobieganiu kłusownictwu.

autor: Szymon Bafia