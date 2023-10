Park Narodowy Czeska Szwajcaria – położenie

Czeska Szwajcaria leży w północnych Czechach w Górach Połabskich. Rozciąga się między miejscowościami Hřensko i Chřibská. Od południa graniczy z Obszarem chronionego krajobrazu Łabskie Piaskowce, od północy z Saską Szwajcarią w Niemczech. To właśnie od niej pochodzi nazwa tego miejsca.

Czeska Szwajcaria – bajkowe krajobrazy i widowiskowe skały

Park Narodowy Czeska Szwajcaria jest najmłodszym parkiem krajobrazowym w Czechach. Został utworzony 1 stycznia 2000 roku z wydzielonej części Obszaru chronionego krajobrazu Łabskie Piaskowce. Zajmuje powierzchnię 79 kilometrów kwadratowych.

Misją tego miejsca jest zapewnienie pełnego nienaruszonego istnienia procesów naturalnych. Ingerencja człowieka w przyrodę na tym obszarze jest minimalna.

Wielki pożar w 2022 roku i jego konsekwencje

W lipcu 2022 roku w Czeskiej Szwajcarii wybuchł wielki pożar, który zajął ponad tysiąc hektarów powierzchni. Nigdy wcześniej Czechy nie mierzyły się z tak wielkim pożarem lasów. Szlaki zostały zamknięte, wiele miejsc doszczętnie spłonęło.

W związku z tym do dzisiaj nie wszystkie trasy są dostępne dla turystów. W upalne dni szczególnie daje się we znaki brak drzew. Jednak wciąż można podziwiać największe atrakcje tego miejsca, na co zdecydowanie warto się zdecydować.

Co zobaczyć w Czeskiej Szwajcarii?

Czeska Szwajcaria to mnóstwo zachwycających szlaków, punktów widokowych i niecodziennych formacji skalnych. Planując wycieczkę warto odwiedzić szczególnie dwa miejsca.

To tutaj kręcono Opowieści z Narnii

Brama Pravčicka jest największą skalną bramą w Europie. Ten pomnik przyrody przypomina wielki kamienny most. I rzeczywiście – jego wymiary są imponujące.

Brama Pravčicka ma długoś ponad 26 metrów, jej wysokość to 16 metrów! Nie można na nią wchodzić – decyzję taką podjęto już w latach 80. ponieważ tak licznie przybywający tam turyści mogliby ją zniszczyć. Można jednak oglądać ją z punktów widokowych, a także wejść pod jej łuk.

Tuż przy skalnej bramie znajduje się schronisko (pałacyk) Sokole Gniazdo, które robi imponujące wrażenie. Wydaje się wręcz, że jest częścią pobliskich skał. Zbudowane zostało w latach 80. XIX wieku. Wcześniej w tym miejscu znajdował się wyszynk.

Miejsce to zachwyca swoją bajkowością, a pałacyk tylko dopełnia ten krajobraz. Nic więc dziwnego, że to właśnie tutaj twórcy "Opowieści z Narnii" zdecydowali się kręcić niektóre sceny.

Wąwóz Edmunda zachwyca widokami

Kolejnym miejscem zapierającym dech w piersiach i licznie odwiedzanym przez turystów jest Wąwóz Edmunda. Przemierza się go zarówno piechotą, jak i rzeką (dlatego warto sprawdzić, kiedy dostępne są łodzie).

W tym miejscu znajdziesz piękną roślinność, skalne korytarze, wysokie nawet na 150 metrów wąskie wąwozy i tarasy widokowe.

Przedłużeniem trasy jest przejście przez Dziki Wąwóz. Zdecydowanie mniejszy, jednak również wypełniony niesamowitymi widokami.

Jeśli chcesz zwiedzić wąwozy i Bramę Pravčicką, warto wyruszyć z miejscowości Hřensko, zacząć od Wąwozu Edmunda, a na koniec trasy wybrać się na skalną bramę.