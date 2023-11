Jak informuje Eurostat, w 2022 roku mieszkańcy Unii Europejskiej odbyli 1,08 miliarda podróży turystycznych z co najmniej jednym noclegiem, co oznacza wzrost o 23 procent ( więcej o 202 miliony) w porównaniu z 2021 rokiem. Taki sam wzrost procentowy odnotowano również w latach 2020–2021. Co ciekawe, Polacy na swoje podróże wydają statystycznie najmniej.