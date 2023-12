Od paru lat stare tereny pofabryczne stają się tłem do powstania nowych galerii z barami, restauracjami i sklepami. Przykładem jest tu np. Manufaktura w Łodzi, otwarta na terenie dawnego kompleksu fabrycznego Izraela Poznańskiego, a w Warszawie - Elektrownia Powiśle na terenie dawnej elektrowni, Centrum Praskie Koneser na terenie dawnych zakładów produkcji wódki czy Browary Warszawie na terenach starych browarów Haberbusch i Schiele. Odremontowane pofabryczne hale zachwycają swoim industrialnym klimatem.

Stare hale udekorowane świątecznie wyglądają przepięknie. A co weekend odbywają się w nich specjalne wydarzenia. Nic dziwnego, że stają się także dobrym miejsce do organizacji jarmarków. Takie jarmarki odbywają się np. w Berliniew starych browarach Kulturbrauere. Od lat odbywa się tu jarmark Kulturbrauerei.

Jednak nie trzeba jechać zagranicę, by zobaczyć, jak wygląda festyn na terenie starej fabryki. Dawna hala produkcyjna żyrardowskich Zakładów Lniarskich stanie się w najbliższy weekend tłem dla jednego z większych w regionie jarmarków bożonarodzeniowych. Na ponad czterotysięcznej industrialnej przestrzeni staną kramy z rękodziełem. Stoiska oświetli ok. 1500 kolorowych cewek włókienniczych. To będzie niezapomniane widowisko. Jarmark będzie otwarty w godzinach 12:00-20:00. Wstęp wolny. Zakłady znajdują się przy ul. Ditricha 18 w Żyrardowie.