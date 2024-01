Zamek w Świeciu w województwie kujawsko-pomorskim zbudowali Krzyżacy w 1335 roku. Ulokowany jest w widłach Wisły i Wdy. Kompleks zamkowy składał się z domu konwentu i przedzamcza otoczonych przedmurzem. Sam zamek składał się z dwóch prostopadłych skrzydeł z krużgankami i czterech wież cylindrycznych. Miał trzy kondygnacje. Okrągłe wieże nie były typową konstrukcją zamków krzyżackich i wskazują na inspiracje francuskim stylem. Zamek miał podpiwniczenie, kaplicę, kapitularz i refektarz.

Zamek został przebudowany w stylu renesansowym w XVI w., a ostatecznie zniszczony podczas potopu szwedzkiego w XVII w. W XVIII w. rozebrały go częściowo władze pruskie. W XIX w. i XX w. był odbudowywany i niszczony. Ostatnie kradzieże cegieł z murów miały miejsce w 2019 roku. W ich wyniku w 2020 roku podjęto decyzję o zabezpieczeniu zabytku i jego gruntownej odnowie.

Odnowa świeckiego zamku

Podczas 3-letniej renowacji przebudowano krużganki oraz odbudowano sklepienie gwiaździste w refektarzu. Zużyto na nie aż 15 tysięcy cegieł. Cegły wykonano ręcznie w cegielni w Kraśniku na wzór odnalezionej oryginalnej krzyżackiej kształtki żebrowej. Zbudowano je zgodnie ze średniowieczną sztuką murarską.

Obecnie zamek ma inny układ pomieszczeń, odnowiono dziedziniec, a w komnatach pojawiły się ogromne świeczniki. Etapy prac remontowych będzie można zobaczyć na zamkowej wystawie fotograficznej "Zamek 2020-2023. Konserwacja, restauracja, adaptacja". Przygotowała ją Izba Regionalna Ziemi Świeckiej.

Podobno zamek wygląda zupełnie inaczej niż przed 2020 rokiem.

O tym wszyscy chętni będą mogli przekonać się już od 13 stycznia - poinformował Ariel Stawski, kierownik Działu Edukacji i Promocji Centrum Kultury w Świeciu.

Dotychczas przebudowa zamku kosztowała 13 mln zł. Wydatki pokryła gmina i fundusze unijne. Na przebudowę czeka jeszcze dach.

Zwiedzanie zamku

Turyści indywidualnie będą mogli zwiedzać zamek w soboty w godzinach 11.00 - 15.00. I wyjątkowo w niedzielę 14 stycznie w godzinach 11 -15.

Wycieczki szkolne będą przyjmowane w dni powszednie. Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja pod nr tel. 795 114 893 (Michał Goliński)

Wejścia indywidualne będą odbywać się z przewodnikami o pełnych godzinach w grupach do 25 osób. Na godzinę wpuszczane będą 2 grupy.

Na taras będzie mogło wejść jednorazowo do 15 osób.

Bilet normalny będzie kosztował 10 zł, ulgowy 5 zł a rodzinny 25 zł. Bilety do nabycia w kasie zamku.

Wstęp bezpłatny przysługuje dzieciom do lat 7, osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom, honorowym dawcom krwi, kombatantom. Bilet ulgowy uczniom szkół do lat 19, studentom do 24. roku życia, opiekunom grup szkolnych, przedszkolnych, grup dzieci i młodzieży, emerytom, rencistom i osobom powyżej 65. roku życia, posiadaczom Karty Seniora. Zakup biletu ulgowego jest uzależniony od uprzedniego okazania ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi.