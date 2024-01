Pałac w Miroszowicach k. Lubina (Dolny Śląsk) został wybudowany pod koniec XIX wieku. Jest częścią zespołu pałacowo-folwarcznego, w którego skład wchodzą także dawna oficyna mieszkaniowa, spichlerz, obora i budynki gospodarcze. Otacza je piękny park ze sztucznym stawem.

Historia pałacu w Miroszowicach

Wieś Miroszowice wspomniana jest już w XIII wieku przez Papieża Klemensa IV. Od XIII do XVII w. posiadłości ziemskie w Miroszowicach były własnością książęcą. W 1622 roku książę Georg Rudolph sprzedał swoje dobra radcy Georgowi Muck. Następnie wykupił je Sigmund Gerstmann, który stworzył tu folwark. Później posiadłość należała do pani von Frankenberg, a następnie rodziny von Biess. Od drugiej połowy XIX wieku majątek był dzierżawiony. W 1930 roku posiadłość należała do Zakonu Joannitów. W roku 1937 właścicielem dóbr był Hans Lopotsch. Po wojnie zamieszkali tu przesiedleńcy, którzy pracowali w pobliskiej mleczarni. Nie były prowadzone prace remontowe, a budynek niszczał. Ostatecznie, w 2019 roku, został wykupiony, a nowi właściciele postanowili go wyremontować pod luksusowe apartamenty.

– Wielu z nas ma dużo pięknych wspomnień związanych z tym miejscem. Bardzo bym się cieszyła, gdyby pałac odremontowano – mówiła Stanisława Jasion, sołtys Miroszowic, o tej inwestycji.

Remont pałacu i okolic

Renowację pałacu w Miroszowicach (Pałacowa 29) rozpoczęto w 2019 roku i trwała do 2022 roku. W tym czasie został odnowiony pałac. Prace konstrukcyjne i wykończeniowe miały na celu odtworzenie pierwotnego charakteru budynku. Warto dodać, że pałac jest wpisany do rejestru zabytków. Wszystkie prace prowadzone były pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z zapewnieniem nadzoru archeologicznego.

Podczas prac remontowych zabezpieczono wszystkie znalezione w pałacu elementy. To, co nie nadawało się do ponownego zainstalowania, zostało wykorzystane w inny sposób np. wsporniki do ornamentów, zostały zainstalowane w korytarzach w piwnicy. Obecnie wiszą na nich zdjęcia.

Ceramiczne ozdoby na elewacji budynku były w 50% zniszczone. Zostały zrekonstruowane przy współpracy z artystą z ASP, metodą tradycyjną, by jak najwierniej oddać charakter epoki.

Oryginalne metalowe kute przęsła, stanowiące część zabytkowego ganku, zostały uzupełnione przez lokalnego artystę-kowala.

Pozostały oryginalne podłogi na drugim piętrze i schody, choć tralki są już współczesne.

W mieszkaniach na poddaszu zachowała się oryginalna stolarka i komin z cegieł.

W wyniku remontu pałacu w Miroszowicach powstało 6 luksusowych apartamentów na sprzedaż. Mają powierzchnię od 84 m2 do 114 m2. Cena za metr zaczyna się od 8 tysięcy złotych.

Od 2023 trwają prace remontowe wokół pałacu. Otacza go piękny park ze stawem. Będzie on dostępny tylko do użytku mieszkańców pałacu. Po obu stronach ganku właściciele planują zasadzić różane krzewy, które nawiązują do wyglądu frontu z zachowanej dawnej ryciny.

Na remont czekają również zabudowania folwarczne. Tu także mają powstać mieszkania.

Nowoczesne mieszkania w zabytkowym budynku

To, że pałac został odnowiony z zachowaniem zasad dbałości o pierwotną architekturę, nie oznacza, że nie jest pozbawiony wygód. Przeprowadzono szereg prac termoizolacyjnych. Ocieplono ściany zewnętrzne, poddasze, posadzki i wprowadzono okna trójszybowe. Mieszkania mają elektryczne ogrzewanie podłogowe (zautomatyzowane i sterowane niezależnie dla każdego lokalu). Są wyposażone w elektryczne podgrzewacze wody, system mechanicznej wentylacji, system zdalnego sterowania zamykania i otwierania okien oraz monitoring, dostępy przez video domofony bramy wjazdowej i wejścia do budynku.

Z zachowaniem zasad ekologii

Właściciele podkreślają, że materiały wykończeniowe wewnątrz budynku są pochodzenia naturalnego. Na ścianach zastosowano tynki cementowo wapienne, na sufitach tynki gipsowe. Stolarka okienna i drzwiowa wykonana została z drewna sosnowego. Budynek zaś został wymurowany w sposób tradycyjny z zastosowaniem oryginalnych historycznych cegieł na zaprawie wapienno piaskowej.

Budynki są wyposażone w instalacje wodne, wentylacyjne i grzewcze oparte na instalacji elektrycznej. Jest przeznaczone miejsce pod instalacje fotowoltaiczne.

Drogi dojazdowe, chodniki, ścieżki oraz miejsca postojowe wykonane zostały z nawierzchni mineralnych nawiązujących do historycznych nawierzchni gruntowych. Tereny zielone wokół budynku są rewitalizowane i trwają nasadzenia rodzimych gatunków krzewów i drzew.