Już nie możemy się tego doczekać! Wreszcie wraca do nas normalność - powiedział PAP burmistrz Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz zapraszając wszystkich do tego miasta na majówkę. W czasie pandemii impreza była odwoływana.

Od wielu lat właśnie na giżyckim moście obrotowym nad kanałem łuczańskim w sposób symboliczny rozpoczyna się sezon żeglarski. Jego inauguracją jest otwarcie mostu dla żeglarzy. Zabytkowy, zbudowany w 1898 roku most ważący sto ton otwiera jedna osoba wykonując niespełna 9 obrotów kołem. Most przesuwa się do nadbrzeża powodując tym samym przestrzeń do przepływania nawet wysokim jednostkom przez kanał łuczański.

Po otwarciu mostu na kanale odbywa się parada jednostek pływających - prezentują się na niej łodzie policji, straży, czy MOPR. Potem odbywa się parada przebierańców - poprzebierane załogi pływają zarówno na tradycyjnych jachtach, jak i na własnych konstrukcjach (tzw. kategoria pływania na byle czym).

Inauguracja sezonu jest jedną z najbardziej wyczekiwanych imprez na Mazurach, przed pandemią gromadziły się na niej tysiące osób.