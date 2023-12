Przyrodnicy ze Słowackiego Tatrzańskiego Parku Narodowego skupili się na stworzeniu jasnych zasad poruszania się po tym terenie. Mają one stanowić wynik kompromisu między oczekiwaniami turystów a interesem ochrony przyrody. Zmiany są spore i z pewnością nie spodobają się wielu osobom. Wejdą w życie 15 grudnia 2023 roku.

Tatry Słowackie. Nowe zasady poruszania się po parku narodowym

Pierwsza zmiana dotyczy czasu zimowego zamknięcia dolin. To akurat dobra informacja. Do tej pory zamknięcie trwało od 1 listopada do 15 czerwca. W przyszłym roku będzie można legalnie wybrać się na szlaki Tatr Słowackich nieco wcześniej. Zamknięcie potrwa bowiem do 31 maja. Jeśli chodzi o Dolinę Juraniową (Tatry Zachodnie), będzie ona nieczynna od 1 listopada do 30 kwietnia, zaś Dolina Mięguszowiecka do wysokości Cmentarza Symbolicznego pod Osterwą od 15 grudnia do 30 kwietnia. Lista zamykanych na zimę szlaków zawiera aż 42 pozycje.

Co z wejściem na Gerlach i inne szczyty?

W regulaminie znajdziemy także nowe przepisy dotyczące wysokogórskich szlaków. Mogą one wywołać spore niezadowolenie wśród doświadczonych taterników, którzy nie mają za sobą szkolenia. Do tej pory na Gerlach oraz na inne szczyty, na które nie prowadzą oznakowane szlaki turystyczne można było się wybrać w asyście przewodnika wysokogórskiego. Co zmieni się od 15 grudnia?

TANAP podzielił wspinaczkę na dwa stopnie trudności. Szczyty, które mieszczą się w łatwiejszej grupie (klasyfikacja od I do II+) są od teraz dostępne bez przewodnika, jednak aby móc legalnie przejść szlak, trzeba odbyć podstawowe szkolenie oraz posiadać zaświadczenie o jego ukończeniu. Oznacza to, że jeśli zamierzamy wspinać się najłatwiejszymi trasami na Gerlach, przewodnik nie będzie nam już potrzebny. Poza tym, przed wyruszeniem, taternik będzie musiał zarejestrować się na stronie TANAP-u.

Kolejną kwestią jest obowiązkowe posiadanie specjalistycznego sprzętu, włączając w to czekan, raki, linę, kask i zestaw lawinowy. Póki co nie wiadomo, które polskie kursy mają być respektowane. Jeśli chodzi o wspinaczkę klasyfikowaną jako trudniejsza (od III wzwyż), zasady się nie zmieniły. Nadal wymagana jest asysta przewodnika z licencją IVBV. Co ciekawe, w tym przypadku nie ma konieczności ukończenia szkolenia. Niezbędna jest jednak rejestracja oraz posiadanie sprzętu wspinaczkowego.

Turystyka z psami. Jakie zmiany od 15 grudnia?

Nowe przepisy w Tatrach Słowackich są dość restrykcyjne, jeśli chodzi o turystykę z psami. Od połowy grudnia właściciele czworonogów nie będą mogli wędrować z nimi po większości szlaków. Oznacza to, że zakres udostępnionych dróg zostanie mocno ograniczony. Wynika to z obecności w tych rejonach gatunków zagrożonych (np. kozic czy świstaków). Miejsca mają być specjalnie oznaczone, co ułatwi poruszanie się. Szczegółowa lista lokalizacji, które zostały wyłączone z turystyki z psami znajduje się na 22 stronie regulaminu przygotowanego przez TANAP. Warto zaznaczyć, że podobne obostrzenia występują po polskiej stronie już od wielu lat.

Sporty zimowe w Tatrach Słowackich. Co nowego?

Narciarskie aktywności zostały podzielone na cztery rodzaje: narciarstwo zjazdowe, cross-country, skitury oraz skialpinizm. Pierwsza dwa mogą być uprawiane wyłącznie na specjalnie przygotowanych trasach i szlakach. W przypadku cross-country pojawiły się ograniczenia godzinowe: od 5:00 do 19:00. Dla osób uprawiających skitury w Tatrach Słowackich są przeznaczone otwarte szlaki turystyczne oraz kilka dodatkowych stref poza nimi. Godziny aktywności są takie same jak w przypadku cross-country.

Jeśli chodzi o skialpinistów, mogą poruszać się po całym terenie wspinaczkowym, otwartych szlakach i strefach dla skiturowców. Jest jednak pewien warunek: ich celem musi być teren o trudnościach przynajmniej S4. Dodatkowo konieczne jest posiadanie legitymacji klubowej oraz wcześniejsze zarejestrowanie wycieczki na stronie TANAP-u. Skialpiniści mogą wykonywać aktywności od 15 grudnia do 15 kwietnia, od 5:00 do 19:00.

Biwakowanie i turystyka rowerowa. Co mówi regulamin?

Jeśli chodzi o biwakowanie, jest ono możliwe wyłącznie w Dolinie Białej Wody na Taborisku w sezonie letnim, tj. od 1 czerwca do 31 października i w sezonie zimowym, tj. od 15 grudnia do 15 kwietnia. Co istotne, opcja noclegu jest tylko dla osób, które planują wielodniowe przejście. Są również pewne wymogi godzinowe. W sezonie letnim należy przyjść na teren biwaku przed zachodem Słońca i opuścić go po wschodzie Słońca. Z kolei w zimie należy przyjść przed 19:00 i wyjść po 5:00. Warto dodać, że na tym obszarze obowiązuje zakaz palenia własnych ognisk. Można rozbić się z kolei wyłącznie na przygotowanych podestach.

Dobra informacja dla miłośników Tatr Zachodnich oraz innych górskich terenów jest taka, że TANAP planuje rozbudowę ścieżek rowerowych. Dostępna lista tras znajduje się na 27 stronie regulaminu. Poza tym w dokumencie umieszczono wytyczne dotyczące spływów kajakowych i pontonowych oraz gier terenowych. Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli Słowackiego Tatrzańskiego Parku Narodowego, w pierwszym roku funkcjonowania nowych przepisów będą raczej tolerancyjni wobec turystów.