W Międzynarodowym Dniu Lasów organizacja ogłosiła akcję "100 rezerwatów na 100-lecie Lasów Państwowych". Inicjatywa zwiększy ochronę obszarów, którymi w niemal 1/3 pokryty jest nasz kraj. Prace już się toczą.

100 rezerwatów na 100-lecie Lasów Państwowych

"Dziś, gdy nasz kraj jest niemal w 1/3 pokryty lasami, oczekiwania Polek i Polaków, którzy obserwują zmiany klimatu, koncentrują się na zwiększeniu ochrony lasów. W odpowiedzi na te oczekiwania leśnicy chcą zaproponować powołanie stu nowych rezerwatów przyrody" – powiedział Witold Koss, dyrektor generalny Lasów Państwowych.

Co istotne, wpływ na wybór miejsc pod nowe rezerwaty przyrody będzie miał każdy z nas. Jak dotąd z nadleśnictw spłynęło ponad 200 propozycji, które zostaną przedstawione Polkom i Polakom w Internecie. Po zapoznaniu się z opisem, zdjęciami i mapą będzie można przedstawić swoje uwagi. Wszystkie propozycje zostaną przeanalizowane, by wybrać najcenniejsze i najbardziej różnorodne obszary.

"Chcemy, by nasza propozycja 100 rezerwatów odzwierciedlała różnorodność i bogactwo przyrodnicze lasów" – zadeklarował Jerzy Fijas, zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych ds. zrównoważonej gospodarki leśnej, który jest koordynatorem przedsięwzięcia. "W tych przypadkach, gdy zaistnieje kilka propozycji nazwy, chcemy dać szansę zagłosowania on-line na jedną z nich" - dodał.

To nie jest jednorazowa akcja

Wszystko wskazuje na to, że na nowe rezerwaty nie będziemy musieli długo czekać. Leśnicy chcą dokonać wyboru w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Wyniki plebiscytu na nowe rezerwaty zostaną ogłoszone w Internecie. Następnie trzeba będzie skompletować dokumentację, do której swoje uwagi będą mogły zgłaszać również samorządy, przyrodnicy i mieszkańcy okolic wokół nowych rezerwatów. Inicjatorzy planują, że w drugiej połowie roku wnioski zostaną skierowane do Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska. To one decydują o ustanowieniu rezerwatów przyrody.

Jest także realna szansa, że takich naturalnych, chronionych miejsc będzie w Polsce więcej. Leśnicy, którzy zgłaszają i chcą dalej zgłaszać kolejne propozycje, mają do zagospodarowania spory teren. Na gruntach Lasów Państwowych już teraz znajduje się 86 proc. z ponad 1500 polskich rezerwatów przyrody. To powierzchnia równa kilku parkom narodowym.