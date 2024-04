Do rzadko spotykanej sytuacji doszło podczas lotu z Wielkiej Brytanii do Turcji. Brytyjscy pasażerowie w rekordowym tempie wypili cały alkohol dostępny na pokładzie.

Pasażerowie wypili cały alkohol w 25 minut

Cała historia wyszła na jaw podczas wywiadu, jakiego "Travel Trade Gazette" udzielił Max Kownatzki, prezes tureckiej linii lotniczej SunExpress. Kownatzki stwierdził w rozmowie, że brytyjscy turyści to klienci "bardziej hedonistyczni" i bardziej "rozrzutni" niż podróżnicy z innych krajów. Na dowód opowiedział historię z jednego z lotów do Turcji, w którym brało udział wielu golfistów.

"Sprzedaliśmy całe piwo oraz wino w 25 minut. Nie zdarzyło się to na żadnym innym rynku" – powiedział magazynowi Kownatzki.

Nie zdradził jedynie, jaki to był lot, ani kiedy pobito ów rekord. Turecka Linia SunExpress obsługuje rejsy do Turcji z 7 lotnisk w Wielkiej Brytanii: Birmingham, Bristol, Edynburg, Gatwick, Luton, Manchester oraz Newcastle. Oferuje również loty czarterowe z Polski do Turcji.