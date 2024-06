Czym jest "Błękitna Flaga”?

Chociaż pogoda nad Bałtykiem nie zawsze sprzyja urlopowiczom, to polskim plażom nie da się odmówić wyjątkowego uroku. Są piaszczyste, szerokie i otoczone dziką przyrodą. Do tego wiele z nich może się poszczycić certyfikatem "Błękitnej Flagi”. A to oznacza, że są także czyste.

Międzynarodowe wyróżnienie "Błękitnej Flagi” przyznawane jest co roku. Zgłoszone plaże rekomenduje krajowe jury, a ostateczna decyzja zapada w Kopenhadze. Program od 1987 roku prowadzi Fundacja Edukacji Ekologicznej z siedzibą w Danii. W tym roku w plebiscycie wzięło udział 51 krajów.

Za co jest przyznawana "Błękitna Flaga”?

Aby otrzymać międzynarodowy certyfikat jakości, laureaci "Błękitnej Flagi" muszą spełnić szereg kryteriów. Wymagania dotyczą nie tylko czystości plaż, ale również jakości wody, bezpieczeństwa, ochrony środowiska i edukacji ekologicznej. Plaże powinny być zadbane, zarządcy mają obowiązek utrzymywać na nich porządek, segregować odpady i zapewnić odpowiednią liczbę urządzeń sanitarnych.

Woda w kąpieliskach musi być badana regularnie, co 2 tygodnie. Bezpieczeństwa mają pilnować ratownicy dysponujący niezbędnym sprzętem wodnym i stanowiskiem pierwszej pomocy. Konieczne są także ułatwienia dla osób niepełnosprawnych i możliwość dojazdu transportem publicznym oraz dostępność dla pieszych i rowerzystów. Wymagane jest również odpowiednie oznakowanie stref na plaży.

Najczystsze plaże w Polsce

Najwięcej kąpielisk z "Błękitną Flagą” znajduje się w województwie zachodniopomorskim. Wyróżniono aż 28 z nich. Mniej plaż może się poszczycić certyfikatem jakości na Pomorzu. Otrzymało go 6 kąpielisk. Na Pomorzu Zachodnim wśród laureatów znalazły się kąpieliska: w Zieleniewie, Lubczynie, Stepnicy, Świnoujściu, Międzyzdrojach, Międzywodziu, Dziwnowie, Dziwnówku, Pobierowie, Pustkowie, Trzęsaczu, Rewalu, Pogorzelicy, Niechorzu, Mrzeżynie, Grzybowie, Dźwirzynie, Kołobrzegu, Dąbkach, Mielnie, Łazach i Darłówku, a także mariny: w Świnoujściu, Wapnicy i Kołobrzegu.

W województwie pomorskim plaże oznaczone "Błękitną Flagą” znajdziemy w Ustce, Borównie, Sopocie i Gdańsku. Poza wybrzeżem doceniono natomiast "plażę patelnię" w Płocku.