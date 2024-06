W Małopolsce, przy odpowiednich warunkach pogodowych, każdy weekend przyciąga prawdziwych entuzjastów plażowania i kąpieli. Tego typu wyjazdy cieszą się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród rodzin z dziećmi, grup znajomych oraz par, które korzystają z atrakcji wodnych i spędzają aktywnie czas na różne sposoby. Oto najładniejsze plaże i kąpieliska w województwie małopolskim.

Najładniejsze kąpieliska w Małopolsce: Zakrzówek

Kamieniołom wapienny Zakrzówek składa się z dwóch zbiorników połączonych przesmykiem o szerokości około 25 metrów. Obok znajdują się skały i ściany skalne znane jako Skałki Twardowskiego. Niedawno otwarty akwen wodny z plażami i basenami uruchomił system liczenia osób wchodzących na teren akwenu od 8 lipca. Limit wejść został ustalony na tysiąc osób. Wejść na kąpielisko można na dwa sposoby:

Przez bramki główne przy budynku wejściowym na baseny, gdzie znajduje się zaplecze sanitarno-higieniczne (prysznice, toalety, przebieralnie).

Przez bramki po drugiej stronie kąpieliska, od strony ul. Norymberskiej.

Przed wejściem do kąpieliska każda osoba otrzyma opaskę uprawniającą do wstępu. Pracownicy obsługi będą kontrolować posiadanie opasek również na terenie kąpieliska. Przy wyjściu opaska zostanie usunięta, co umożliwi wejście kolejnym osobom, gdy wszystkie miejsca zostaną zajęte. Na kąpielisku zainstalowano kamerę online zapewniającą podgląd na żywo. Ile trzeba zapłacić za wstęp? Zgodnie z zapowiedziami Zarządu Zieleni Miejskiej, wstęp na kąpielisko jest całkowicie bezpłatny.

Najładniejsze plaże w Małopolsce: Zalew Kryspinów (Zalew na Piaskach)

Zbiornik wodny Zalew Na Piaskach, znany również jako Zalew Kryspinów, został utworzony w wyniku eksploatacji złoża piasku i żwiru "Kryspinów I". Jest to obszar przeznaczony głównie na kąpiele, zlokalizowany w południowo-wschodniej części Zalewu. Kąpielisko jest ograniczone bojami i obejmuje obszar wodny o wymiarach 100x30 m z przylegającą piaszczystą plażą. Aby skorzystać z kąpieliska, należy pamiętać o godzinach otwarcia, które są od 10:00 do 18:00 w miesiącach lipiec-sierpień. Maksymalna liczba osób korzystających z kąpieliska wynosi 500.

Głębokość wody na kąpielisku zmienia się w zależności od strefy: od 0,9 do 1,6 m dla umiejących pływać oraz do około 0,8 m dla osób nieumiejących pływać. Dojazd do Zalewu Na Piaskach jest możliwy różnymi środkami transportu:

Samochodem: Zalew znajduje się na terenie Budzynia i Cholerzyn, przy zachodniej granicy Krakowa. W dni upalne należy liczyć się z możliwymi korkami.

Autobusem linii aglomeracyjnych: Istnieje kilka linii autobusowych z Krakowa, takich jak linia 209, 229 i 239, które kursują między Salwatorem a różnymi punktami w okolicy.

Busem SUPER BUS: Kursuje na trasie z Krakowa MDA (Dworzec MDA ul. Bosacka) do Kryspinowa.

Rowerem: Można dojechać trasą tyniecką, przejechać kładką przy autostradzie i dalej asfaltową dróżką do Kryspinowa. Istnieje również krótsza, ale bardziej ruchliwa trasa przez ulice Królowej Jadwigi i Olszanicką.

Ceny biletów na teren kąpieliska są zróżnicowane:

Dzieci do lat 6 - bezpłatnie,

Normalny (od 16 go roku życia) - 20,00 zł,

Ulgowy (dzieci w wieku 7-15 lat, emeryci od 65 lat) - 15,00 zł,

Rodzinny (max 2 opiekunów + dzieci do lat 15, max 3 dzieci) - 40,00 zł,

Parking postój – 25,00 zł,

Karnet na cały sezon - 250,00 zł.

Cennik z Kartą Dużej Rodziny:

Dzieci do lat 6 - bezpłatnie,

Normalny (od 16 go roku życia) - 18,00 zł,

Ulgowy (dzieci w wieku 7-15 lat, emeryci od 65 lat) - 13,50 zł,

Rodzinny (max 2 opiekunów + dzieci do lat 15, max 3 dzieci) - 36,00 zł.

Najpiękniejsze plaże w Małopolsce: Kuter Port w Nieznanowicach

Jedno z największych kąpielisk w Małopolsce znajduje się na obszarze malowniczego kompleksu. Może ono jednocześnie przyjąć około 3000 osób. Powierzchnia plaży przekracza 1 hektar, zaś samo kąpielisko zajmuje ponad 1,4 hektara. Plaża ma 325 metrów długości i jej szerokość waha się od 8 do 45 metrów. Zbiornik wodny powstał w dawnej żwirowni, wypełniony został nowym, białym piaskiem o łącznej ilości 25 tysięcy ton.

Aby dotrzeć na miejsce, należy z autostrady A4 zjechać w Kłaju i kierować się w stronę Gdowa, gdzie znajduje się to kąpielisko. Przed samym wejściem na plażę znajduje się parking na prawie 500 pojazdów (z dodatkowym rezerwowym miejscem na około 200 pojazdów). Osoby planujące odwiedzić restaurację i Plażę Widokowo-Spacerową mogą skorzystać z parkingu w tej specjalnej strefie.

Co do cen, w sezonie letnim, czyli od 23 czerwca do 1 września, w dni robocze (poniedziałek - piątek), bilet całodniowy (ważny od 10:00 do 20:00) kosztuje 25 zł (ulgowy 20 zł), natomiast w weekendy i święta bilet całodniowy - normalny: 40 zł, a ulgowy: 30 zł.

Bilet popołudniowy normalny 17 zł, ulgowy 15 zł (w sezonie letnim od pon do pt). W weekendy i święta za bilet popołudniowy normalny zapłacimy 23 zł, a za ulgowy 17 zł. Istnieje także opcja biletu spacerowego w cenie od 8 do 10 zł. Oprócz tego mamy do wyboru także bilety rodzinne: całodzienne i popołudniowe. Bilety ulgowe obowiązują dzieci do lat 13 oraz osoby powyżej 60. roku życia (za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek). Dzieci do lat 3 mają bezpłatny wstęp na plażę.

Najładniejsze kąpieliska w Małopolsce: Kompleks Sportowo-Rekreacyjny "ZALEW" w Łapanowie

Jedną z głównych atrakcji turystycznych Gminy Łapanów jest zmodernizowany Kompleks Sportowo-Rekreacyjny "Zalew". Na gości czeka strzeżone kąpielisko z trzema brodzikami o różnych głębokościach, zjeżdżalnia, możliwość wynajęcia kajaków i rowerków wodnych, a także leżaki, parasole, sztuczna piaszczysta plaża, boisko do siatkówki plażowej oraz wiele urządzeń rekreacyjno-zabawowych dla dzieci i młodzieży. Nad zalewem znajdują się również dwa pływające pomosty przeznaczone do cumowania sprzętu wodnego.

Oprócz atrakcji wodnych kompleks oferuje również różnorodne obiekty sportowe, takie jak siłownia plenerowa, kort tenisowy oraz boiska z nawierzchnią trawiastą i sztuczną. W okolicy znajdują się także plac zabaw, miejsce do grillowania, przebieralnie i toalety. Na terenie ośrodka dostępna jest baza noclegowa z podstawowym wyposażeniem sanitarnym. Samochód można zaparkować na utwardzonych kostką brukową parkingach. Aby dotrzeć do kąpieliska z Krakowa, należy korzystać z II obwodnicy w kierunku Wieliczki i dalej drogą DW966 do Łapanowa. Kąpielisko zasilane jest przez Potok Tarnawka. Linia brzegowa kąpieliska ma długość 140 metrów. Niestety brakuje informacji o aktualnych cenach i cenniku.

Najpiękniejsze plaże w Małopolsce: kąpielisko Balaton w Trzebini

Od roku 2018 ośrodek "Balaton" przeszedł gruntowną modernizację. Na brzegu zbiornika zostały zamontowane podwieszane baseny oraz pomosty z bezpiecznymi zejściami do wody. Dodatkowo teren został wyposażony w rozległą plażę z drewnianymi leżakami. W kompleksie dostępny jest także park linowy, zjazd tyrolski oraz niewielka restauracja.

Aby dotrzeć do ośrodka, z autostrady A4 w kierunku Katowic należy zjechać w Chrzanowie na DK79 lub skorzystać z alternatywnej trasy przez DK7/DK79.

W trakcie sezonu kąpielowego na terenie Gminy Trzebinia tj. 21.06.2024 roku do 01.09.2024 roku:

dzieci w wieku do 7 lat włącznie - 1 zł,

dzieci i młodzież od 8 lat do 18 lat - 4 zł,

dorośli od 19 lat wzwyż - 10 zł,

bilet rodzinny - 15 zł,

osoba niepełnosprawna – 1 zł,

opiekun osoby niepełnosprawnej - 1 zł,

opłata parkingowa dla osoby niepełnosprawnej- 1 zł,

opłata parkingowa - 15 zł,

opłata parkingowa skutery, motorowery, motocykle - 10 zł,

karnet na 10 wejść - 50 zł,

wstęp na "dodatkowo płatne atrakcje"- 2 zł.

W trakcie sezonu kąpielowego na terenie Gminy Trzebinia tj. 21.06.2024 roku do 01.09.2024 roku dla posiadaczy Karty Trzebińskiej:

dzieci i młodzież do 18 lat - 1 zł,

dorośli od 19 lat wzwyż - 1 zł,

opłata parkingowa - 5 zł,

opłata parkingowa skutery, motorowery, motocykle - 5 zł.

Poza sezonem kąpielowym tj. od 1.05.2024 roku do 20.06.2024 roku oraz od 02.09.2024 roku do 30.09.2024 roku:

osoba - 1 zł,

bilet rodzinny - 2 zł,

opłata parkingowa - 5 zł.

Poza sezonem kąpielowym tj. od od 1.05.2024 roku do 20.06.2024 roku oraz od 02.09.2024 roku do 30.09.2024 roku dla posiadaczy Karty Trzebińskiej: