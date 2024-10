Jesienne miesiące, a szczególnie listopad, to dobry moment na szybki wypad za granicę. W wielu europejskich miastach wciąż można liczyć na słoneczne dni, które pozwolą naładować baterie przed zimą.

Do Triestu z Krakowa

Włochy są jednym z najpopularniejszych kierunków podróży dla Polaków, a dane Ryanair wskazują, że w tym roku aż 39 proc. ich pasażerów zdecydowało się na wakacje w tym regionie. Jesienią warto rozważyć krótką podróż do Triestu, miasta na północy Włoch. Triest oferuje niezwykłą kuchnię, malownicze ulice oraz kafejki, gdzie można spędzić leniwe popołudnia. Ryanair oferuje loty do Triestu z Krakowa dwa razy w tygodniu.

Reklama

Do Saloników z Poznania

Grecja w szczycie sezonu jest bardzo oblegana przez turystów, jednak listopad to czas, kiedy można cieszyć się tym krajem w bardziej spokojnej atmosferze. Saloniki, drugie co do wielkości miasto Grecji, to idealna destynacja na city break. Średnie temperatury w listopadzie wynoszą około 14-16°C. Ryanair oferuje loty z Poznania do Saloników dwa razy w tygodniu.

Reklama

Do Malagi z Łodzi

Hiszpańska Malaga to miejsce, które można odwiedzać przez cały rok, dzięki ponad 300 słonecznym dniom rocznie. Miasto pełne jest zabytków, takich jak forteca Alcazaba czy zamek Gibralfaro, a fani morskiego klimatu mogą odwiedzić promenadę Muelle Uno i port z malowniczymi statkami. Punkt widokowy Mirador del Gibralfaro oferuje widoki na miasto. Ryanair oferuje bezpośrednie loty z Łodzi do Malagi dwa razy w tygodniu.

Na Maltę z Wrocławia

Malta, niewielka wyspa na Morzu Śródziemnym, oferuje mnóstwo atrakcji o każdej porze roku. Średniowieczne miasto Mdina czy popularna Błękitna Grota to tylko niektóre z miejsc, które warto odwiedzić nawet zimą. Loty na Maltę z Wrocławia odbywają się cztery razy w tygodniu.

Reggio di Calabria z Katowic

Kalabria, malowniczy region na południu Włoch, to propozycja na nieco bardziej egzotyczny zimowy wypad. Region ten oferuje nie tylko piękne parki narodowe, ale również dostęp do dwóch ciepłych mórz – Jońskiego i Tyrreńskiego. Od sezonu zimowego 2024/2025 Ryanair uruchamia bezpośrednie połączenia z Katowic do Reggio di Calabria dwa razy w tygodniu.

Jak podkreśla Alicja Wójcik-Gołębiowska, Country Manager CEE & Baltics w Ryanair, listopadowe długie weekendy to idealna okazja, by wybrać się na krótki urlop. W ofercie Ryanair znajdują się zarówno sprawdzone, popularne kierunki, jak Malta i Malaga, jak i zupełnie nowe połączenia, takie jak Reggio di Calabria. Dlatego warto już teraz zarezerwować bilety na lot i zaplanować krótki city break z Ryanair.