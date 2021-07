W czerwcu amerykański rząd uruchomił roboczą grupę zrzeszającą ekspertów z UE, Wielkiej Brytanii, Kanady i Meksyku, by ustalić, w jaki sposób można by zdjąć obostrzenia w podróżowaniu.

Reklama

Eksperci spotkali się już wiele razy, ale będą prowadzone jeszcze dalsze dyskusje, zanim ogłosimy kolejne kroki dotyczące otwierania granic z jakimkolwiek innym krajem - powiedział agencji Reutera urzędnik Białego Domu. Dokonaliśmy gigantycznego postępu w naszych wysiłkach na rzecz szczepień, tak jak wiele z tych państw, ale chcemy się upewnić, że postępujemy z rozmysłem i jesteśmy w stanie w sposób zrównoważony wznowić podróże międzynarodowe, kiedy będzie to bezpieczne - dodał.

Naciski na administrację Bidena

Amerykańskie firmy oraz organizacje branży turystycznej i transportowej coraz mocniej naciskają na administrację prezydenta Joe Bidena w sprawie otwarcia granic dla międzynarodowej turystyki.

Uważamy, że otwarcie na międzynarodowe podróże jest teraz możliwe, przynajmniej z krajów o niskim ryzyku - powiedział portalowi The Hill Steve Shur, szef Travel Technology Association, jednej z grup domagających się zmiany obecnych przepisów. Wcześniej akcje lobbingu w tej sprawie prowadziła m.in. Amerykańska Izba Handlowa oraz największe firmy hotelarskie, agencje turystyczne i linie lotnicze. Jak oszacował The Hill, USA stanowią największy rynek turystyki na świecie, wart ok. 105 mld dolarów.

Od miesięcy granice USA są zamknięte dla niemal wszystkich podróżnych z niemal wszystkich krajów. Z kolei Unia Europejska otworzyła granice dla zaszczepionych Amerykanów już prawie miesiąc temu.