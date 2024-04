Czym jest mityczny skarb? W Biblii Arka Przymierza to ozdobna skrzynia, w której lód Izraela przechowywał kamienne tablice z Dekalogiem, które że Mojżesz otrzymał od Boga na Górze Synaj.

Gdzie się podziała Arka Przymierza?

W tradycji żydowskiej istnieje przekaz, wedle którego w Arce miała być schowana laska Aarona oraz dzban z manną, a sama skrzynia miała obecność Jahwe, a niewykluczone, że i nawet tron Boży. Izraelici wierzyli także, że ktokolwiek posiada Arkę, ten jest niezwyciężony.

Jak wiadomo z Księgi Powtórzonego Prawa i Księgi Wyjścia, Arka Przymierza miała 140 cm długości, 80 cm szerokości i 80 cm wysokości. Wykonana była z akacjowego drzewa i obita złotą blachą. Po zdobyciu Jerozolimy przez króla Dawida Arka miała być trzymana w różnych świątyniach miasta. Arka zaginęła podczas szturmu wojsk babilońskich, którymi dowodził król Nabuchodonozor II, na Jerozolimę w 586 r. p.n.e. i słuch po niej zaginął.

Od tego czasu słyszymy o niej tak naprawdę jedynie w legendach. Arka Przymierza mogła zostać zniszczona lub wywieziona przez najeźdźców, lub ukryta przez Żydów, ale i tak do dzisiaj nikt nie wie, gdzie mogłaby się znajdować. I nie, nie odkrył jej Indiana Jones "Poszukiwacze Zaginionej Arki" Stevena Spielberga.

7 miast, w których może być Arka Przymierza

Według wierzeń Arka Przymierza ukaże się wraz z powrotem Mesjasza na Ziemię. Na razie badacze wytypowali 7 miast, w których może się ukrywać biblijna skrzynia. Zaprezentowano je wszystkie w serwisie internetowym National Geographic. Bloger i dziennikarz magazynu wyjaśnił, dlaczego akurat tam miałaby się znajdować znana z Biblii Arka Przymierza.

Jerozolima w Izraelu to niemal naturalne i natychmiastowe skojarzenie, bardzo prawdopodobny trop. To tutaj, w sanktuarium na Wzgórzu Świątynnym, Arka Przymierza była początkowo przechowywana i to tutaj ślad po niej zaginął. Na tym nie koniec jerozolimskich zagadek, jak bowiem podaje National Geographic, w okolicach wzgórza, na którym dziś stoi meczet zwany Kopułą na Skale, prowadzone są prace archeologiczne. Rzecz jasna ze zrozumiałych względów prowadzone w wielkiej tajemnicy.

Arka Przymierza może być także w Rzymie. Jak przypomina National Geographic, na Łuku Tytusa widać płaskorzeźbę z Rzymianami wynoszącymi ze Świątyni Jerozolimskiej wielka menorę i sporych rozmiarów skrzynię.

Dość odległe tropy prowadzą do Etiopii. Arka Przymierza, którą z Jerozolimy miał wedle podań wykraść Menelik, syn króla Salomona i królowej Saby, ma być przechowywana w Kościele Matki Bożej z Syjonu w Aksum. Możliwe też, że skrzynia ukryta została w wydrążonych w skale kościołach w Lalibela w Etiopii. Smaczku dodaje teoria, że w budowie skalnych świątyni palce maczali… templariusze.

Indiana Jones i Templariusze i Zaginione Plemię Izraela

Z rycerzami Zakonu Ubogich Rycerzy Chrystusa i Świątyni Salomona wiąże się także trop, który prowadzi do Chartres we Francji. W tutejszej średniowiecznej katedrze znaleźć można płaskorzeźbę z łacińskim napisem "Tu przechowywana jest Arka". Nie wiadomo jednak czy to wyłącznie religijna metafora, czy też Arkę Przymierza odnaleźli równie słynni co tajemniczy templariusze i ukryli w świątyni, z którą byli blisko związani.

Kolejny trop wiedzie poszukiwaczy skarbów do Tanis w Egipcie. To właśnie tutaj odnalazł ją Harrison Ford we wspomnianym wcześniej filmie, uprzedzając o krok hitlerowców, którzy chcieli wykorzystać moc świętej relikwii w zbrodniczych celach. Trop o tyle logiczny, że to przecież z Egiptu Mojżesz wywiódł Izraelitów ku nowej ziemi obiecanej. Z kolei naukowcy odnaleźli w grobowcu Tutanchamona skrzynię z drążkami, tzw. relikwiarz Anubisa, który wizualnie bardzo przypomina Arkę Przymierza.

Badacze do listy dodali również Harare, stolicę Zimbabwe. Jeden z nich, historyk Tudor Parfitt ogłosił nawet, że znalazł resztki Arki Przymierza w tamtejszym muzeum. Wyjaśnieniem drogi, jaką Arka musiałaby przebyć z Jerozolimy do Zimbabwe, miał być fakt, iż miejscowy lud Lemba uważa się za jedno z Zaginionych Plemion Izraela. Problem w tym, że "skarb" odnaleziony przez Parfitt był najprawdopodobniej rytualnym bębnem, a nie biblijną Arką Przymierza.

Daje to nadzieję tysiącom poszukiwaczy skarbów z całego świata, którzy wciąż jeszcze wierzą, że to oni odnajdą biblijną skrzynią z Dekalogiem.