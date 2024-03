Jest kilka wytycznych, których powinniśmy przestrzegać podczas podróży z czworonogiem na pokładzie.

Zwierzę na pokładzie samolotu

Otóż, wiele linii lotniczych pozwala na przewożenie zwierząt na pokładzie, jednak zazwyczaj istnieją pewne ograniczenia i wymagania. Przede wszystkim, każde zwierzę musi posiadać odpowiednią klatkę transportową, która zapewni mu bezpieczeństwo i wygodę. Dodatkowo, niektóre linie lotnicze mają ograniczenia co do wielkości zwierzęcia oraz wymagają zaświadczenia od weterynarza potwierdzającego jego zdrowie.

Ale nie tylko, bo oprócz aktualnej książeczki szczepień czy zaświadczenia właściciel musi również posiadać "psi paszport". Dokument zawierający informacje takie jak rasa, płeć, maść, numer tatuażu lub mikroczipu, a także dane o opiekunie. Tego typu paszport wydaje weterynarz.

Należy także pamiętać, że podróż samolotem może być stresująca dla zwierzęcia, dlatego ważne jest odpowiednie przygotowanie przed lotem. Warto skonsultować się z weterynarzem, który udzieli porad dotyczących podróży zwierzęcia samolotem.

Potrzeby czworonoga

Pamiętaj o bezpieczeństwie podczas lotu. Upewnij się, że klatka transportowa jest odpowiednio zamocowana i stabilna, aby uniknąć przypadkowego przemieszczenia się zwierzaka podczas turbulencji.

Podczas lotu dbaj o to, aby twój pupil miał zapewniony dostęp do wody oraz możliwość wypróżnienia się w wyznaczonym miejscu. W miarę możliwości, starań się zminimalizować stres i niepokój u swojego pupila poprzez ciche uspokajanie go i zapewnienie mu odpowiedniej ilości uwagi i troski.