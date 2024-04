Eksperci firmy finansowej Wise stworzyli listę krajów, w których koszty życia są najniższe. Turyści z Unii Europejskiej, a zatem i Polacy, poczują tu prawdziwą moc swojego portfela.

Reklama

Najtańsze wakacje w 2024 roku

Wyniki analizy firmę Wise, która zajmuje się prowadzeniem rachunków wielowalutowych, opublikował niedawno portal TIP-Online.

Pokazują one jasno, w których krajach niezwykłą moc ma siła nabywcza złotówki, na którą ceny w Euro przeliczyła już Gazeta Pomorska. W tych krajach spędzicie wakacje w cenie weekendu nad Bałtykiem.

Reklama

Na miejscu 3 znalazła się tak egzotyczna i tak atrakcyjna miejscówka, jak Kolumbia, w której koszty życia są przeciętnie o 26,6 proc. niższe niż w Polsce, a jest tu co zwiedzać. Kolumbia to kraj o wyjątkowym położeniu, którego brzegi opływa zarówno Pacyfik, jak i Morze Karaibskie, zatem do wyboru mamy 1600 km plaż nad Oceanem Atlantyckim i 1300 km nad Morzem Karaibskim. Trzeba też wymienić takie atrakcje jak "Rzeka Pięciu Kolorów" czy Muzeum Złota w Bogocie.

Za trzydaniowy posiłek dla dwojga w całkiem niezłej restauracji zapłacicie w Kolumbii 102 zł, a za przejazd komunikacją miejską 3 zł. Kilometr jazdy taksówką kosztuje w Kolumbii zaledwie 6,69 zł.

Bilety za złotówkę i 50 groszy

Na miejsce drugim w rankingu krajów na tanie wakacje 2024 znalazł się Wietnam. Państwo w Azji Południowo-Wschodniej, położone na Półwyspie Indochińskim oferuje liczne zabytki, atrakcje, a nawet rajskie plaże na urokliwej wysepce Phu Quoc. Jak podała Gazeta Pomorska, powołując się na serwis numbeo.com, koszty życia w Wietnamie są niższe o ok. 27 procent od kosztów życia w Polsce.

Trzydaniowy obiad dla dwóch osób w dobrej restauracji będzie nas kosztował ok. 82 zł,bilet na komunikację miejską zaledwie złotówkę, a kilometr jazdy taksówką w Wietnamie kosztuje ok. 2 zł.

Na miejscu pierwszym najtańszych miejsc na wakacje w 2024 uplasował się Uzbekistan. Miejsce, w którym historia, kultura i architektura współistnieją w niemal idealnej, a w którym koszty życia są aż o 36 proc. niższe niż w Polsce. Turystów, którzy trafią na historyczny Jedwabny Szlak, zachwycą nie tylko uroki Samarkandy, Buchary czy Taszkientu, ale i ceny.

Za posiłek dla dwóch osób w całkiem dobrej restauracji zapłacimy 98 zł, za bilet na komunikację miejską 50 gr, a kilometr jazdy taksówką po Taszkiencie kosztuje jedynie 1,21 zł.