Ryanair planuje wprowadzenie od 12 listopada nowego systemu odpraw. Będą wchodziły w grę tylko cyfrowe karty pokładowe. Odprawa online i aplikacja będą obowiązkowe. Jak informuje linia, cyfrowe karty pokładowe obniżą koszty lotniskowe i ceny biletów, a także przyczynią się do poprawy jakości obsługi podróżnych. Linie tłumaczą, że chodzi im też o oszczędzanie papieru. Wyliczono, że rocznie to ok. 300 ton papieru rocznie. Zlikwidowane będą też opłaty za odprawę na lotnisku.

E-maile z przypomnieniem

Jak poinformowano, "wszyscy pasażerowie Ryanair nadal będą otrzymywać e-maile z przypomnieniem o odprawie przez internet na 48 i 24 godziny przed odlotem". Nowy system ma uprościć proces podróżowania i zwiększyć wygodę pasażerów. Z danych Ryanair wynika, że ponad 80 proc. pasażerów już korzysta z cyfrowych kart pokładowych.

Co się stanie, jeśli ktoś nie ma smartfona?

Jeśli ktoś nie ma smartfona, lub telefon się np. wyczerpał lub zepsuł, wtedy pasażer będzie mógł otrzymać papierową kartę pokładową przy stanowisku odprawy na lotnisku. Karta zostanie wydana bezpłatnie, pod warunkiem że odprawa została wcześniej dokonana online.