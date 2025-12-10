Topowe destynacje ze świątecznymi jarmarkami w 2025

Skyscanner wytypował najlepsze destynacje z bożonarodzeniowymi jarmarkami, na liście znajduje się także Polska! Ile polscy podróżnicy zapłacą za bilety w najlepszym terminie?

1.Edynburg, Szkocja (termin jarmarku: 15 listopada – 4 stycznia)

Zanurz się w magii Princes Street Gardens: migoczące iluminacje, lokalne rzemiosło, grzane wino i widok na zamek sprawią, że zakochasz się w świętach na nowo.

Gdańsk – Edynburg, cena biletów od: 425 zł (13-15.12.2025)

2.Krajowa, Rumunia (termin jarmarku: 15 listopada – 4 stycznia)

Największy w Europie jarmark kusi czterema tematycznymi krainami, saniami Świętego Mikołaja, lodowiskiem i masą atrakcji dla małych i dużych.

Kraków – Bukareszt, cena biletów od: 182 zł (11-13.12.2025) – sprawdź opcje wynajmu auta na stronie Skyscanner i dojedź wygodnie na wydarzenie.

3.Genewa, Szwajcaria (termin jarmarku: 20 listopada – 24 grudnia)

Świąteczny nastrój nad brzegiem Jeziora Genewskiego: ponad 30 stoisk ze street foodem, fondue, grzane wino i lokalne przysmaki kuszą na każdym kroku.

Kraków – Genewa, cena biletów od: 608 zł (5-8.12.2025)

4.Wiedeń, Austria (termin jarmarku: 14 listopada – 26 grudnia)

Rathausplatz w okresie zimowym jest naprawdę bajkowy: migoczące światła, lokalne specjały i muzyka wypełniają zabytkowy plac wyjątkową magią.

Kraków – Wiedeń, cena biletów od: 370 zł (21-23.12.2025)

5.Gdańsk, Polska (termin jarmarku: 21 listopada – 23 grudnia)

Polskie jarmarki niczym nie odbiegają od światowych wydarzeń! Świąteczny spacer brzegiem morza i klimatyczny jarmark? Zaplanuj podróż i odkryj najlepsze hotele w Trójmieście.

Chcesz poczuć magię polskich jarmarków świątecznych?

Miejsce zamieszkania nie musi Cię ograniczać w przedświątecznych celebracjach. Sprawdź alternatywne możliwości dojazdu – samochodem lub pociągiem i zaplanuj wypad z bliskimi na dowolny jarmark bożonarodzeniowy w kraju.

Miasta warte uwagi:

1.Kraków – sezon zimowy oznacza jedno - królują tereny górskie i ich okolice! Wyskocz na weekend w góry i odwiedź po drodze historyczny Rynek Główny (28 listopada – 1 stycznia).

2.Warszawa – tegoroczny okres przedświąteczny obfituje w nowe atrakcje w stolicy! Odwiedź pierwszy w Europie jarmark w chmurach na 49. piętrze wieżowca w samym centrum miasta (1 grudnia – 31 stycznia). A jeśli wolisz tradycyjny klimat, na Placu Defilad pojawił się nowy jarmark, tuż przed Pałacem Kultury i Nauki (28 listopada – 1 stycznia).

3.Poznań – wyjątkowa 10. edycja Jarmarku Świątecznego na Placu Wolności (21 listopada – 6 stycznia) czeka na miłośników grudniowej atmosfery z całej Polski. Sprawdź także inne jarmarki w Poznaniu.

4.Bydgoszcz – planujesz weekend nad morzem? Koniecznie odwiedź po drodze bydgoską perełkę – aromatyczne przysmaki i lokalne rękodzieło to niezbędnik świątecznych jarmarków (21 listopada – 22 grudnia).

5.Wrocław – tego wyjątkowego wydarzenia chyba nikomu nie musimy przedstawiać! Znajdź wszystkie wrocławskie krasnale i poczuj prawdzie zimową atmosferę (21 listopada – 7 stycznia).