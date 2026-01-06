Sokotra to największa wyspa należącego do Jemenu. Leży na archipelagu na Oceanie Indyjskim. To druga co do wielkości wyspa w Afryce, po Madagaskarze. Kusi niezwykłymi krajobrazami, florą i fauną. W niedzielę 4 stycznia polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało o grupie turystów, którzy utknęli na wyspie Sokotra, należącej do Jemenu. Powodem była "intensyfikacja działań zbrojnych i zamknięcie przestrzeni powietrznej" na miejscu.

MSZ zorganizowało transport dla Polaków

Jak poinformował na platformie X rzecznik MSZ Maciej Wewiór: "Mamy informację z naszej placówki w Arabii Saudyjskiej. 7 stycznia linia lotnicza umożliwi przelot z Sokotry do Dżeddy. Polacy będą mogli bezpiecznie wrócić do domu. Lot, który zabierze grupę Polaków z Sokotry do Dżeddy w Arabii Saudyjskiej, przeprowadzi lokalna linia lotnicza. MSZ zaznacza, że będzie to lot komercyjny i ponawia apel, aby powstrzymać się od wyjazdów do Jemenu, gdzie od wielu lat trwa wojna domowa.

MSZ przestrzega przed podróżami w tamte strony

Polskie MSZ odradza podróże do Jemenu. Jak informuje rzecznik prasowy MSZ Maciej Wewiór, kontakt w sytuacjach kryzysowych jest ułatwiony dzięki aplikacji Odyseusz. "Nasza placówka w Arabii Saudyjskiej pozostaje w stałym kontakcie z obywatelami RP, którzy _ mimo ostrzeżeń MSZ _ zdecydowali się na wyjazd na wyspę Sokotra. Z posiadanych przez nas informacji wynika, że warunki, w jakich obecnie przebywają nasi obywatele, są dobre” - przekazał Wewiór.