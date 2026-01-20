Wtorek jest najtańszym dniem na wylot tego roku

12 stycznia 2026 r. Zgodnie z najnowszymi danymi aplikacji podróżniczej Skyscanner, przeprowadzonymi we współpracy z OnePoll*, choć 86 proc. Polaków planuje wyjazd za granicę w 2026 roku, tylko 47 proc, zdecydowało się już zarezerwować loty (49 proc. – hotele, a 13 proc. – wynajem samochodu, często rezerwowany najpóźniej). Wybór terminu, niezdecydowanie co do kierunku i obawy o koszty to największe bariery rezerwacyjne: ponad połowa deklaruje, że wciąż ustala najlepszą datę (56 proc.) i idealny kierunek (47 proc.), a 33 proc. respondentów nadal próbuje znaleźć najlepsze podróżnicze okazje.

Reklama

Postrzeganie cen lotów wśród polskich podróżnych w 2026 roku nie odzwierciedla rzeczywistości dostępnych, świetnych ofert. Choć 54 proc. Polaków uważa, że ich loty będą w tym roku kosztować ponad 1000 zł, Skyscanner przeanalizował tysiące tras i miliony rezerwacji, by ujawnić top 10 najtańszych kierunków na 2026 rok – wszystkie ze średnią ceną lotu w obie strony poniżej 521 zł. Co więcej, opcja wyszukiwania "Cały miesiąc” już dziś pokazuje loty do najwyżej ocenianej Tirany od zaledwie 128 zł w obie strony w lutym.

Top 10 najtańszych miejsc docelowych na 2026

1. Tirana, Albania - 297 zł.

2. Mediolan, Włochy - 359 zł.

3. Londyn, Wielka Brytania - 378 zł

4. Helsinki, Finlandia - 378 zł.

5. Pafos, Cypr - 412 zł.

Reklama

6. Praga, Czechy - 421 zł.

7. Rzym, Włochy - 436 zł.

8. Paryż, Francja - 445 zł

9. Valletta, Malta - 519 zł

10. Ateny, Grecja - 521 zł.