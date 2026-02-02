Każdy turysta, który chce podejść bezpośrednio do krawędzi basenu, musi zapłacić 2 euro (ok. 9 zł). Władze Rzymu zdecydowały, że darmowe podziwianie zabytku będzie możliwe jedynie z pewnej odległości, spoza nowo ustawionych barierek. Na miejscu zapłacisz wyłącznie bezgotówkowo. Bilety kupisz na stronie fontanaditrevi.roma.it (można je wykorzystać w dowolnym terminie). Wejściówki są dostępne także w rzymskich muzeach i punktach informacji.

Fontanna di Trevi. Godziny płatnego wstępu

System nie działa przez całą dobę. Opłaty obowiązują w godzinach największego natężenia ruchu. W poniedziałki i piątki od 11:30 do 22:00, a w pozostałe dni od 9:00 do 22:00. Po godzinie 22:00 wstęp pozostaje bezpłatny dla wszystkich. Z opłat zwolniono mieszkańców Rzymu (po okazaniu dokumentu), dzieci poniżej 6. roku życia oraz osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami. Jak podaje BBC, miasto spodziewa się zarobić na tej zmianie około 6,5 mln euro rocznie. Pieniądze te zasilą fundusz remontowy rzymskich placów i zabytków.

Koniec z tłumem przy Fontannie di Trevi?

Burmistrz Rzymu, Roberto Gualtieri, podkreśla, że zmiana ma poprawić komfort zwiedzania. Obecnie przy fontannie może przebywać jednocześnie maksymalnie 400 osób. Specjalni pracownicy ochrony pilnują porządku i sprawdzają bilety przy wejściach. Co ciekawe, tradycja wrzucania monet nadal wspiera potrzebujących. Pieniądze wyławiane z dna fontanny – w przeciwieństwie do opłat za wstęp – nadal trafiają bezpośrednio do rzymskiej Caritas na cele charytatywne.