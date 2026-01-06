Rosnący napływ turystów do miasteczka, gdzie znajduje się letnia papieska rezydencja, to zasługa Leona XIV, który przywrócił zwyczaj odpoczynku tam po 12 latach pontyfikatu papieża Franciszka. Ponieważ poprzedni papież w ogóle tam nie wypoczywał, podjął decyzję o utworzeniu muzeum w Pałacu Apostolskim. Można tam zwiedzać papieskie komnaty, sypialnie, gabinety, a także szczególnie ważną dla Polaków kaplicę z polskimi malowidłami.

Ulubiona rezydencja Jana Pawła II i Leona XIV

Papieże zaczęli przyjeżdżać do Castel Gandolfo na początku XVII wieku. Często wypoczywał w pałacu Jan Paweł II przez niemal cały swój pontyfikat. Jeździł tam także Benedykt XVI. To również w tej rezydencji mieszkał przez dwa miesiące po ustąpieniu z urzędu w 2013 roku. Także tam doszło do historycznego spotkania nowego papieża Franciszka z jego emerytowanym poprzednikiem. Leon XIV jest w tej posiadłości niemal co tydzień. Przyjeżdża w poniedziałek po południu i przebywa tam do wieczora we wtorek. Ponieważ Pałac Apostolski zamieniono na muzeum, papież wypoczywa w położonej na terenie posiadłości Vill Barberini. Gdy ją opuszcza, pozdrawia czekające na niego osoby i rozmawia z dziennikarzami.

Miejsca ważne dla Polaków w Castel Gandolfo

Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Adam Kwiatkowski, cytowany przez portal Vatican News, przypomniał w związku z uruchomieniem polskiej wersji audioprzewodnika, że Pałac Apostolski w Castel Gandolfo, będący częścią Muzeów Watykańskich, dołącza tym samym do obiektów, które można zwiedzać słuchając informacji w języku polskim. Na trasie zwiedzania są miejsca związane z historią Polski i pontyfikatem św. Jana Pawła II. Szczególnie ważnym miejscem jest kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej. Znajdują się tam dwa malowidła polskiego artysty Jana Henryka Rosena (1891-1982). Na prośbę papieża Piusa XI, który wcześniej był nuncjuszem apostolskim w Warszawie, Rosen namalował w 1933 roku fresk przedstawiający wydarzenie Cudu nad Wisłą ­- bitwę pod Ossowem w 1920 roku z centralną postacią księdza Ignacego Skorupki. Na drugim fresku widnieje postać przeora Augustyna Kordeckiego podczas obrony Jasnej Góry w czasie potopu szwedzkiego w 1655 roku.

Związki Piusa XI z Polską

Pius XI był mocno związany z Polską. Jako nuncjusz apostolski w Warszawie arcybiskup Achille Ratti podczas Bitwy Warszawskiej w 1920 roku pozostał w stolicy i nie wyjechał z zagrożonego miasta w obliczu ofensywy Armii Czerwonej. W uznaniu dla tej postawy kardynał Achille Ratti został odznaczony Orderem Orła Białego nadanym mu przez naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego 2 lutego 1922 roku. Cztery dni później włoski kardynał został wybrany na konklawe. Jako papież pielęgnował szczególne więzy z Polską i podziwiał Polaków. W kaplicy w Castel Gandolfo znajduje się też obraz Matki Bożej Częstochowskiej. To z tą kopią przyszły papież Pius XI wracał do Rzymu po zakończeniu misji w Polsce.