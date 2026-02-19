Zarezerwuj teraz, zapłać później na Airbnb

Airbnb wprowadza nowy sposób płatności, oferując gościom z Polski możliwość zarezerwowania pobytu i zapłacenia 0 PLN podczas rezerwowania kwalifikujących się ofert.

Wprowadzenie latem ubiegłego roku opcji „Zarezerwuj teraz, zapłać później” w USA pomogło przyspieszyć wzrost liczby rezerwacji Airbnb w IV kwartale 2025 roku w porównaniu z III.

Reklama

Airbnb ogłosiło bardziej elastyczny sposób rezerwowania pobytu dla gości z Polski. Opcja Zarezerwuj teraz, zapłać później daje polskim użytkownikom możliwość rezerwowania kwalifikujących się ofert na całym świecie bez płacenia w momencie dokonywania rezerwacji. To ważny krok w realizacji zobowiązania Airbnb do zaoferowania gościom bardziej elastycznych opcji, które zwiększą liczbę rezerwacji u gospodarzy. Niedawne wprowadzenie tej opcji w USA przyczyniło się do wzrostu liczby rezerwacji w IV kwartale 2025 roku w porównaniu z wcześniejszym kwartałem.

Oferty pobytu na całym świecie

Opcja ta jest dostępna w przypadku kwalifikujących się ofert na całym świecie1, które mają średnio rygorystyczne lub elastyczne zasady anulowania. Goście muszą zapłacić pełną kwotę dopiero krótko przed zakończeniem okresu bezpłatnego anulowania. Zasady anulowania wybrane przez gospodarzy pozostają bez zmian, a ponieważ płatność od gości jest zawsze wymagana przed upływem terminu bezpłatnego anulowania rezerwacji, gospodarze mają czas na uzyskanie nowej rezerwacji, nawet jeśli gość odwoła pobyt.

Funkcja ta została wprowadzona, ponieważ nowe dane pokazują, że podróżni szukają obecnie większej elastyczności przy rezerwowaniu pobytu, zwłaszcza w przypadku wyjazdów grupowych, które wymagają uzgodnienia wydatków ze znajomymi lub rodziną.

Reklama

Prognozy Airbnb

Dzięki opcji „Zarezerwuj teraz, zapłać później” goście mogą zarezerwować pobyt bez płacenia od razu, co jest idealne w przypadku podróży grupowych lub planowania budżetu na wyjazd. Prognozy Airbnb dotyczące branży turystycznej w 2026 roku wskazują na wzrost zainteresowania zagranicznymi wyjazdami do miast, w czasie których podróżni będą chcieli odpocząć od urządzeń cyfrowych. Chęć do podróżowania napędzają duże wydarzenia odbywające się w różnych częściach świata, takie jak festiwal Coachella i Mistrzostwa Świata FIFA, a dzięki nowemu sposobowi płatności goście mogą już teraz zarezerwować kwalifikujący się pobyt i zapłacić później, co pomaga im korzystać z wyjątkowych okazji i zaplanować wyjazd z wyprzedzeniem.

„Zarezerwuj teraz, zapłać później” uzupełnia pakiet elastycznych opcji płatności Airbnb, dzięki którym podróże są przystępniejsze cenowo. Obejmują one między innymi opcję Zapłać część teraz, a część później, która pozwala gościom zapłacić część kwoty w momencie dokonywania rezerwacji, a pozostałą bliżej daty zameldowania, a także opcję Zapłać później z Klarną.

1. Nowa opcja jest dostępna dla gości z Polski rezerwujących kwalifikujące się oferty na całym świecie z elastycznymi lub średnio rygorystycznymi zasadami anulowania.