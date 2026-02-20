Warmia i Mazury stawiają na turystykę poza szczytem sezonu. Samorząd regionu przygotował 2 miliony złotych, które trafią bezpośrednio do kieszeni turystów. Organizatorzy podzielili tę kwotę na trzy etapy: marzec (700 tys. zł), kwiecień (1 mln zł) oraz maj (300 tys. zł). Takie rozwiązanie ma zachęcić nas do odwiedzania regionu wtedy, gdy hotele zazwyczaj świecą pustkami.

Program "Wiosna na Warmii i Mazurach" to szansa na tańszy wypoczynek dla każdego dorosłego Polaka. Niezależnie od tego, czy mieszkasz w Krakowie, Warszawie czy w samym Olsztynie – możesz ubiegać się o dofinansowanie. Warunkiem jest jedynie ukończenie 18. roku życia i chęć spędzenia minimum dwóch nocy w jednym z zarejestrowanych obiektów.

Bon turystyczny 2026. Ile pieniędzy dostaniesz?

Wartość wsparcia zależy od tego, jaki standard noclegu wybierzesz. Organizatorzy promują zarówno luksusowe hotele, jak i klimatyczne agroturystyki. Masz do wyboru dwie kwoty dopłat:

Bon 500 zł: Wykorzystasz go w hotelach o standardzie trzech, czterech lub pięciu gwiazdek. To idealna opcja dla osób szukających komfortu i pełnego serwisu.

Bon 300 zł: Ten bon obejmuje szeroki wachlarz obiektów, takich jak hotele jedno- i dwugwiazdkowe, pensjonaty, apartamenty, domki turystyczne, kempingi, schroniska, a także kwatery agroturystyczne i pokoje gościnne.

Jeśli nie załapiesz się na bon kwotowy, region oferuje alternatywę – bony zniżkowe. Uprawniają one do 10 proc. rabatu na usługi noclegowe w wybranych obiektach.

Bon turystyczny 2026. Harmonogram

W tym programie czas to pieniądz. Jeśli spóźnisz się z rejestracją, Twoje szanse na dopłatę spadną niemal do zera. Oto Twój kalendarz:

23 lutego 2026: Startuje możliwość zakładania kont użytkownika na stronie bonwarmiamazury.pl. Możesz wtedy spokojnie zaakceptować regulaminy i zapisać się do "Karty Sympatyka Warmii i Mazur".

27 lutego 2026: To najważniejszy dzień – oficjalny start naboru. Tego dnia generujesz swój unikalny kod. Bądź gotowy przy komputerze, bo pula może wyczerpać się błyskawicznie.

2 marca – 17 maja 2026: To czas na realizację Twojego wyjazdu. Pamiętaj, że z programu wyłączono okres Wielkanocy (4–6 kwietnia) oraz długi weekend majowy (1–3 maja).

Bon turystyczny. Jak go zdobyć?

Proces jest w pełni elektroniczny i wymaga od Ciebie tylko kilku minut skupienia. Od 23 lutego wejdź na oficjalną stronę programu. Podaj swoje dane i utwórz konto. Zaakceptuj zapisy Karty Sympatyka Warmii i Mazur. To warunek konieczny, aby system przepuścił Twój wniosek. 27 lutego zaloguj się i wybierz kwotę dopłaty oraz miesiąc, w którym planujesz wyjazd. System wyśle Ci 9-cyfrowy kod na e-mail i numer telefonu. To Twój bilet do tańszego noclegu. Wybierz obiekt z oficjalnej bazy dostępnej na stronie. Pamiętaj: musisz spędzić tam co najmniej dwie doby.

Bon turystyczny. Zasady

Program ma kilka twardych zasad, których nie da się ominąć. Przede wszystkim bon nie jest gotówką. Nie wymienisz go w okienku na pieniądze i nie zapłacisz nim zaliczki przy rezerwacji. Bon służy do pokrycia części kosztów Twojego pobytu podczas płatności końcowej w obiekcie. Bon jest przypisany do osoby. Nie możesz go odsprzedać, podarować bratu ani wysłać na wakacje teściowej pod swoim nazwiskiem. Musisz osobiście przebywać w hotelu. Kolejna ważna kwestia to jednorazowość – każda osoba może wygenerować i wykorzystać tylko jeden bon w całej edycji programu. Jeśli wykorzystasz kod na jeden wyjazd, nie możesz ubiegać się o kolejny w następnym miesiącu.

Warmia i Mazury wiosną

Wiosna to magiczny czas na północy Polski. Jeziora budzą się do życia, trasy rowerowe są puste, a restauracje serwują świeże, lokalne produkty bez kolejek. Dzięki dopłacie możesz pozwolić sobie na nocleg w hotelu wyższej klasy lub przedłużyć pobyt o dodatkowy dzień.