Traveldata przytacza zestawienie pokazujące ceny wakacyjnych wyjazdów w szczycie sezonu, czyli pierwszym pełnym tygodniu sierpnia (5-11 sierpnia).

"Wyjazd z biurem podróży podrożał średnio o 68 zł. Tylko jeden kierunek, i to nieznacznie, potaniał – chodzi o Portugalię, której średnia cena spadła w tym czasie o 12 zł", można przeczytać. "Widać, że wyraźnie więcej niż średnia (68 złotych) podniosły się ceny wyjazdów z biurami podróży do Turcji i na Wyspy Kanaryjskie – o 119 i 115 złotych. W zbliżonym stopniu do średniej wzrosły ceny wycieczek do Bułgarii – o 64 złote. Stosunkowo niewiele wzrosły natomiast ceny podróży do Egiptu i Grecji – o 29 i 42 złote".

Ceny a biuro podróży

Traveldata sprawdził też, jakie ceny obowiązują w poszczególnych biurach podróży.

Największymi spadkami średnich cen (205 zł) w porównaniu z ubiegłym sezonem może się pochwalić TUI Poland. Za nim uplasował się Rainbow (55 zł).

"Pozostali organizatorzy mieli wyższe średnie ceny niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Różnice wynosiły od 17 zł do – nawet - 520 zł".