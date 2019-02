Denver znalazło się na pierwszym miejscu najpopularniejszych kierunków podróży wśród ofert łączonych KAYAK Mix – funkcji, która pozwala osobno kupić każdy z lotów na wybranej trasie. Stolica malowniczego stanu Kolorado, który słynie z zachwycających parków narodowych, będzie doskonałym punktem wypadowym do rozpoczęcia podróży po Stanach, a rezerwując osobno każdy z lotów, Polacy mogą zaoszczędzić nawet do 44 proc. Średnia cena biletów do Denver wynosi wtedy 2867 zł, a kupowanie z dwumiesięcznym wyprzedzeniem przynosi największe korzyści. Co ciekawe, aż osiem z dziesięciu topowych kierunków w zestawieniu, to loty na trasach długodystansowych. Oprócz Denver, w pierwszej dziesiątce aż pięć miejsc przypadło innym amerykańskim miastom: San Francisco, Los Angeles, Las Vegas, Miami i Newark. Dlatego szczególnie podróżni planujący podróż po Stanach Zjednoczonych, powinni zwrócić baczną uwagę na oferty łączone.

Drugie i trzecie miejsce w zestawieniu przypadło natomiast dwóm europejskim miastom. Podróżni, którzy wybiorą oferty łączone, za bilety lotnicze do Budapesztu mogą zapłacić nawet do 35 proc. (średnio 429 zł), a do Wenecji – do 33 proc. mniej (średnio 233 zł).

Aleksandra Sowa-Frąckowiak, rzecznik prasowy KAYAK.pl, komentuje: - Funkcja KAYAK Mix pomaga znaleźć dwa osobne bilety lotnicze i zestawić je w jedną najlepszą opcję. Zdarza się, że takie połączenie wychodzi korzystniej cenowo niż rezerwacja za jednym razem przelotu w obie strony, szczególnie w przypadku tras długodystansowych przez Atlantyk. Pamiętajmy, że oferty łączone są częścią bogatej oferty lotów – nie zawsze są najtańszą opcją. Dlatego ważne jest także to, kiedy rezerwujemy loty.