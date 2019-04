Wśród atrakcji oferowanych przez miasto nad Wisłą zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci powyżej 10. roku życia znalazły się bezpłatne kursy z wioślarstwa (4 i 5 maja), żeglarstwa (12 maja), kajakarstwa (19 maja) oraz stand up paddle, czyli pływania na desce surfingowej na stojąco (26 maja). Szkolenia poprowadzi Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie.

Zajęcia odbywać się będą w turach między godz. 9 a 16, a zapisy na nie otwierane będą na 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkoleń z danej dyscypliny. Kursy poprzedzą wykłady teoretyczne, a zakończą zajęcia praktyczne w basenie portu Czerniakowskiego lub na Wiśle. Szczegółowe informacje dostępne są na facebookowym profilu Dzielnicy Wisła.

Miłośnicy biegania w sobotę 11 maja będą mogli wziąć udział w treningu Ran Vegan. Bieg "na zachód słońca" rozpocznie się pod pomnikiem Syreny ok. godz. 19. Tydzień później, 18 maja odbędą się Derby Warszawy - amatorskie mistrzostwa wioślarskie. W niedzielę, 19 maja, w godz. 12-16 pod mostem Świętokrzyskim trening przy muzyce Brooklyn Square poprowadzi grupa Street workout Warszawa.

W sobotę, 25 maja, między godz. 11 a 17 miasto zorganizuje turniej padla na Płycie Desantu. Maj nad Wisłą w niedzielę zakończy wspólny występ dwóch jazzowych bandów: Brass Federacja i BUM BUM ORKeSTAR. Koncert "Nadwiślańskie nawoływania" rozpocznie się o godz. 19.30 na plaży Saskiej i plaży Czerniakowskiej - oba zespoły przepłyną rzekę, finalnie zamieniając się miejscami.

1 maja do Multimedialnego Parku Fontann na Podzamczu powrócą cieszące się dużym zainteresowaniem pokazy laserowe. Przez pierwsze cztery dni maja, o godz. 21.30 w parku wyświetlany będzie spektakl pod tytułem "Wars i Sawa", który widzów przeniesie do najdawniejszej historii stolicy.

Na Wisłę powrócą także Warszawskie Linie Turystyczne. Jak co roku będą kursowały cztery bezpłatne promy, które połączą brzegi rzeki. Pierwszym będzie mieszcząca 21 osób "Słonka", która popłynie z Cypla Czerniakowskiego na Saską Kępę. Z kolei prom "Pliszka" odpłynie z okolic mostu Poniatowskiego na lewym brzegu do plaży Poniatówka. Może zabrać również 21 osób. Prom "Wilga" popłynie zaś z Multimedialnego Parku Fontann do plaży Rusałka. Może zabrać 40 osób. Prom "Turkawka" połączy Nowodwory z Łomiankami, zabierając maksymalnie 21 osób. Na wszystkich promach można przewozić rowery.

Na Wisłę wypłynie również statek do Serocka "Zefir". Rejsy zwyczajowo będą rozpoczynać się o godz. 9 przy bulwarze Jana Karskiego na Podzamczu, a kończyć w Serocku ok. godz. 12.30. Po dwugodzinnej przerwie, o godz. 14.30 "Zefir" będzie wyruszać w drogę powrotną, by do Warszawy dotrzeć ok. godz. 18. Bilety na rejs "Zefirem" będzie można kupić w wybranych dniach i godzinach w Punkcie Obsługi Pasażerów przy stacji metra Dworzec Wileński oraz on-line na stronie: www.bilety24.pl. Osoby powyżej 70 roku życia i dzieci do lat 7 statkiem mogą podróżować bezpłatnie.

W ostatnie dni maja ruszy dodatkowo szósta kampania Dzielnicy Wisła, której celem jest promowanie odpowiedzialnych zachowań nad rzeką.

Jeszcze w maju ma zostać rozstrzygnięty konkurs na dzierżawę sześciu działek położonych od Cypla Czerniakowskiego do wysokości ul. Sanguszki na warszawskich bulwarach wiślanych. Wymogi postawione nowym właścicielom lokali zakładają m.in., że imprezy muzyczno-taneczne przy muzyce mechanicznej będą mogły odbywać się tam w piątki i w soboty do godz. 3 oraz w czwartki do godz. 23. Także o godz. 23 będą musiały kończyć się organizowane tam koncerty, które powinny być zgłoszone do stołecznego Zarządu Zieleni i zaakceptowane najpóźniej na trzy dni przed planowanym terminem.

Miasto na lewym brzeg u Wisły zainstaluje ponadto dodatkowe oświetlenie i monitoring. Od marca warszawskie bulwary patroluje więcej strażników miejskich.