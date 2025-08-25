Nasze analizy rynkowe jasno pokazują, że model urlopów poza szczytem sezonu to nie tylko trend, ale trwałe przesunięcie w preferencjach podróżnych. Obserwujemy wzrost liczby rezerwacji na miesiące takie jak wrzesień i październik o ponad 20 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Klienci są coraz bardziej świadomi, że mogą zyskać ten sam standard wypoczynku, a nawet lepszy, płacąc mniej i unikając tłumów. To, co obserwujemy, to optymalizacja podaży i popytu przez całą branżę. Zarówno linie lotnicze, jak i hotele dążą do maksymalizacji obłożenia poza głównym sezonem, co przekłada się na bardziej elastyczne i atrakcyjne cenowo pakiety. Jest to kluczowy element strategii, która pozwala na wydłużenie sezonu turystycznego i stabilizację przychodów. Klienci na tym zyskują, otrzymując dostęp do wysokiej jakości usług bez konieczności rezerwacji z dużym wyprzedzeniem – mówi Jarosław Grabczak, Head of Commercial Product w internetowym biurze podróży eSky.pl.

Eksperci sprawdzili, dokąd można polecieć we wrześniu lub pierwszej połowie października, ile pieniędzy trzeba przeznaczyć na wyjazd z lotem i zakwaterowaniem w pakiecie oraz jakiej pogody można się spodziewać.

Plażowa jesień w Hiszpanii, Grecji i Chorwacji

Pierwsza połowa jesieni w Hiszpanii to nadal bardzo korzystne warunki do plażowania. Średnie temperatury wynoszą bowiem ok. 25 stopni Celsjusza, zachęcając do odwiedzenia popularnych wybrzeży i wysp. Na przykład w Lloret de Mar na Costa Brava tygodniowy pakiet Lot+Hotel ze śniadaniem można zarezerwować od 1,1 tys. zł, podczas gdy za all inclusive zapłacimy od 1,6 tys. zł. Korzystnie wypada też Salou na Costa Dorada z ofertą zawierającą śniadanie od 1,3 tys. zł. Z kolei na Majorce ceny tygodniowego pobytu zaczynają się od 1,6 tys. zł (śniadanie), a opcje all inclusive dostępne są od 2,1 tys. zł.

Również w Grecji wrzesień i październik to słoneczne, ale już nieupalne miesiące. Morze wciąż pozostaje ciepłe, a kraj zachęca cenami, gościnnością i kuchnią. Najtańsze oferty Lot+Hotel ze śniadaniem znajdziemy w Chalkidiki i na Peloponezie (od 1,1 tys. zł). Wyspy Korfu, Kreta i Rodos będą nieco droższe, z pakietami od 1,2-1,3 tys. zł. Natomiast wakacje all inclusive w Grecji to koszt minimum 1,5 tys. zł – takie oferty są na Krecie. Na Korfu także zapłacimy od 1,5 tys. zł, zaś w Chalkidiki od 2 tys. zł.

Poza szczytem sezonu letniego wybrzeże Chorwacji staje się znacznie bardziej kameralne, a temperatury na poziomie 23–26 stopni Celsjusza sprzyjają zarówno zwiedzaniu, jak i wypoczynkowi nad wodą. Tu tygodniowy pakiet Lot+Hotel ze śniadaniem można zarezerwować od 1,7 tys. zł na półwyspie Istria, a w takich miejscowościach jak Zadar, Makarska czy Split wakacje zorganizujemy od 1,2–1,5 tys. zł. W wersji all inclusive ceny zaczynają się od 1,9 tys. zł w Zadarze i na wyspie Pag, 2 tys. zł w Biogradzie na Moru i 2,4 tys. zł w Omis.

Wybór między maltańskim słońcem, włoskimi cenami i tureckim all inclusive

Dla osób marzących o przedłużeniu lata Malta może być interesującym wyborem: we wrześniu temperatury sięgają 30 stopni, a nawet w październiku rzadko spadają poniżej 25. W Qawrze tygodniowy pobyt z przelotem i śniadaniem można zarezerwować od 1,6 tys. zł,, a w popularnych kurortach takich jak Bugibba czy Mellieha nawet od 1,5 tys. zł. W wersji all inclusive tygodniowy pobyt w Qawrze kosztuje od 2,8 tys. zł.

Jesienią we Włoszech jest zauważalnie mniej turystów w porównaniu z lipcem i sierpniem. Ponadto dni są ciepłe, a ceny niższe. W Rimini i Kalabrii na południu (Ricadi) pakiet Lot+Hotel ze śniadaniem zarezerwujemy już od 900 zł, a w Apulii (Barletta) ceny zaczynają się od 1,3 tys. zł. Dalsze propozycje to Toskania (od 1,4 tys. zł), Reggio Calabria od 1,5 tys. zł oraz sycylijska Katania od 1,8 tys. zł. Jeśli szukamy all inclusive, warto ponownie zwrócić uwagę na Rimini (od 2,2 tys. zł) i Kalabrię, gdzie w Parghelii odpoczniemy za 2,7 tys. zł. Wakacje w tej formule na Sardynii to wydatek rzędu 2,8 tys. zł, a na Sycylii 3,5 tys. zł.

Nie zapominajmy też o Turcji, która często oferuje bardzo korzystną relację ceny do jakości, zwłaszcza po sezonie. Przykładowo w Alanyi tygodniowy pakiet ze śniadaniem kosztuje od 1,6 tys. zł, ale za tyle samo można zarezerwować... wakacje all inclusive. Podobnie w Kemerze, gdzie oferty ze śniadaniem i w formule all inclusive zaczynają się od 1,8 tys. zł. W Side za all inclusive zapłacimy z kolei od 2 tys. zł.