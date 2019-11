Tym samym stolica Hiszpanii zyska większe możliwości konkurowania z takimi hubami jak Londyn, Paryż, Amsterdam czy Frankfurt.

Kupując linie Air Europa IAG SA stanie się właścicielem już trzech hiszpańskich przewoźników. Wcześniej firma kupiła Iberię i budżetowego Vuelinga.

Dostrzegając ograniczenia londyńskiego portu lotniczego Heathrow IAG skoncentrowało się na hiszpańskim rynku, w którym widzi duży potencjał wzrostu - podaje Bloomberg. Przykładem tego była fuzja z 2011 roku linii British Airways i Iberia. Dyrektor generalny IAG Willie Walsh uważa, że kupując linie Air Europa uda się stworzyć lidera na rynku lotów z Europy do Ameryki Łacińskiej.

To strategicznie delikatne porozumienie, które wzmocni pozycję AIG w Ameryce Łacińskiej i jako takie zostało dobrze wycenione - ocenił analityk firmy Bernstein Daniel Roeska. Po wejściu w życie umowy do brytyjskiego przewoźnika będzie należeć 26 proc. rynku połączeń z Europy do Ameryki Łacińskiej - dodał.

Przychód Air Europa w 2018 roku wyniósł 2,1 mld euro. W tym samym czasie firma odnotowała zysk operacyjny rzędu 100 mln euro. Przewoźnik obsługuje 69 krajowych i międzynarodowych połączeń i dysponuje flotą 66 samolotów.