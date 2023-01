Warunki na szlakach ogólnie są trudne, ponieważ jest mokro, ślisko i grząsko. Topnieje resztka śniegu, która w wyższych partiach Beskidów jeszcze występuje. Tam wędrówka jest szczególnie trudna. Same solidne buty jeszcze nie wystarczą, a jeśli turyści ubiorą raczki, to mogą je zniszczyć, bo pokrywa śniegu jest minimalna. Na spacer warto się wybrać w niżej położone tereny, tam, gdzie śniegu już nie ma - zakomunikowali goprowcy.

Jaka pogoda jest w Beskidach?

W sobotę rano wszędzie termometry wskazywały dodatnie temperatury, od 1 do 3 st. Widoczność w wyższych partiach była ograniczona. Na Leskowcu nie przekraczała 50 m. Zamknięty do odwołania jest szlak żółty, tzw. Perć Akademików, który służy tylko do podchodzenia na Babią Górę.

Wybierając się w góry należy dobrze się przygotować. Niezbędne jest zabezpieczenie termiczne. Trzeba zabrać ze sobą zapas ciepłych płynów, adekwatną do pory roku odzież i odpowiednie obuwie. Kijki ułatwiają utrzymanie równowagi. Turyści, którzy wybiorą się na wycieczkę, powinni mieć przy sobie naładowany telefon komórkowy z aplikacją "Ratunek". Należy pamiętać, że zmrok zapada wcześnie. W razie wypadku można wezwać GOPR dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu alarmowego: 985 lub 601 100 300.

Autor: Marek Szafrański

