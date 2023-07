Gazeta informuje, że powodem bójki był konflikt o miejsce w samolocie. Do starcia doszło, po tym jak jeden odmówił drugiemu przejścia. Brytyjczyk nie pozwolił Amerykaninowi przejść, aby dostać się do swojego miejsca przy oknie, a potem wymieniono kilka słów i przekleństw, zanim wybuchła bójka - relacjonował świadek całego zajścia.

Reklama

"Nigdy nie wrócimy do domu"

"The Sun" opisuje, że pozostali pasażerowie samolotu byli zszokowani zaistniałą sytuacją. Słychać było jęki pasażerów: "Nigdy nie wrócimy do domu". Członkowie personelu również zostali zmuszeni do rozdzielenia dwóch pasażerów, aby powstrzymać przemoc - pisze brytyjski dziennik.

Reklama

Okazuje się, że to nie pierwszy taki przypadek. "The Sun" przywołuje historię z ubiegłego miesiąca, gdy pijany ojciec walczył z uzbrojonymi policjantami, którzy wyciągnęli go z samolotu (linii Ryanair) po siedmiogodzinnym opóźnieniu lotu. Mężczyzna nękał personel pokładowy na pokładzie samolotu z Manchesteru do Hiszpanii.